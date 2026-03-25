Elektrikli otomobil sayısında dikkat çeken grafik: Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı geçen yıla göre yüzde 92 arttı

Elektrikli otomobil piyasası hızla genişliyor. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Şubat 2026 itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92 artarak, 395 bin 697'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 17 milyon 523 bin 423’e ulaştı.

Diğer yakıt türlerine göre birçok avantaj sağlayan elektrikli otomobiller enerji verimliliği sağlayan, sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan yapısının yanı sıra karbon emisyonunun daha az olmasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda kullanımı Türkiye’de önemli ölçüde artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili 'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

KonuDetay
Veri KaynağıTürkiye İstatistik Kurumu
Veri DönemiŞubat ayı
Trafiğe Kayıtlı Otomobil Sayısı (Türkiye Geneli)17 milyon 523 bin 423
Elektrikli Otomobil AvantajlarıEnerji verimliliği, Sessiz çalışma (gürültü kirliliğini azaltma), Düşük karbon emisyonu
Elektrikli Otomobil Kullanımındaki Artış NedenleriŞarj istasyonlarının artması, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi, Kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması

ŞUBAT 2026 İTİBARİYLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

Şubat 2025'te, 206 bin 22 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 92 artışla 395 bin 697 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

YılTrafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil SayısıNot
2015565
2024183,776
2025 (Tahmini)370,591
Şubat 2025 (Gerçekleşen)206,022
Son Ay (Gerçekleşen)395,697Yüzde 92 artışla

Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı: %2.3

HİBRİT OTOMOBİLLERE İLGİ ARTIYOR

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında, 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, Şubat 2026 itibarıyla 741 bin 149'a çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla 4,2 olarak kaydedildi.

Yıl/DönemHibrit Otomobil SayısıToplam İçindeki Payı (%)
201123-
201913.877-
2023 Sonu222.328-
2024391.296-
Şubat 2026741.149-
2025-4
Geçen Ay-4,2

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araç şarjında yeni dönem: Yönetmelik değişti
