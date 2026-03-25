Elektrikli otomobil sayısında dikkat çeken grafik: Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı geçen yıla göre yüzde 92 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 17 milyon 523 bin 423’e ulaştı.

Diğer yakıt türlerine göre birçok avantaj sağlayan elektrikli otomobiller enerji verimliliği sağlayan, sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan yapısının yanı sıra karbon emisyonunun daha az olmasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda elektrikli otomobil kullanımı Türkiye’de önemli ölçüde artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

ŞUBAT 2026 İTİBARİYLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

Şubat 2025'te, 206 bin 22 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 92 artışla 395 bin 697 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

HİBRİT OTOMOBİLLERE İLGİ ARTIYOR

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında, 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, Şubat 2026 itibarıyla 741 bin 149'a çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla 4,2 olarak kaydedildi.