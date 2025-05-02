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 | Murat Makas

Elektrikli Renault 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! 30 yılın ardından geri dönüyor

Fransız otomobil üreticisi Renault'un yeni elektrikli modeli '5'in fiyatı Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi'ne ortaya çıktı. Renault 5'in Avrupa'da Evolution, Techno, Iconic Five ve Roland Garros isimli dört farklı versiyonu, Türkiye'de ise tek versiyonu bulunuyor.

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Elektrikli Renault 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! 30 yılın ardından geri dönüyor
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:21

Küresel otomobil piyasasında elektrikli modellere her geçen gün yenileri ekleniyor. Fransız otomobil üreticisi Renault’a 30 yıl sonra elektrikli olarak tekrar piyasaya dönen Renault 5'in Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Renault Türkiye resmi satış fiyatını açıklamadı ancak Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi'nde fiyat görülebiliyor. TSB'nin listesinde elektrikli otomobilin fiyatının 1 milyon 555 bin 555 TL olduğu belirtildi.

Elektrikli Renault 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! 30 yılın ardından geri dönüyor

Renault 5, batarya kapasitesi ve motor gücü ile elektrikli araçlar için belirlenen yüzde 10 ÖTV diliminde yer alıyor.
Listede sadece 'Techno' isimli donanım paketinin fiyatı yer alırken, aracın bataryasının da 52 kWh kapasiteli olduğu görülüyor. Aracın menzili ise tek şarj ile 410 kilometre olarak açıklanıyor. Renault Türkiye'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, 150 beygir güç üreten araç, kullanıcısına 240 Nm tork değeri sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, bağımsız arka süspansiyon ile kombine edilmiş Renault 5, bu özelliği ile sınıfında fark oluşturuyor.

RENAULT 5 AVRUPA'DA 4, TÜRKİYE'DE TEK VERSİYON

Renault 5'in Avrupa'da Evolution, Techno, Iconic Five ve Roland Garros isimli dört farklı versiyonu satışa sunuluyor.
TSB listesinde yer alan tek paket olan 'Techno' donanım seviyesi, Almanya'da giriş seviyesinin bir üstünde konumlandırılıyor. Bu pakete sahip bir Renault 5'in fiyatı ise Almanya'da 32 bin 990 Euro (1 milyon 448 bin 261 TL) olarak açıklanıyor.

Elektrikli Renault 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! 30 yılın ardından geri dönüyor

Avrupa'da 120 beygir güç üreten versiyonu da satışa sunulan Renault 5, bu güç seçeneği tercih edildiğinde ise yine Techno paket ile birlikte Almanya'da 29 bin 900 Euro'ya (1 milyon 312 bin 610 TL) satın alınabiliyor. Türkiye'ye diğer paketlerin ve 120 beygir gücündeki versiyonun getirilip getirilmeyeceği ise aracın lansmanı yapıldığında ortaya çıkacak.

2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA ÇIKACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Yüzde 100 elektrikli Renault 5 E-Tech, 2024 yılında düzenlenen 91'inci Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı.
Renault Türkiye tarafından o dönem yapılan açıklamada, aracın 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağı vurgulanmıştı.

Elektrikli Renault 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! 30 yılın ardından geri dönüyor

1972 yılında üretimine başlanan Renault 5'in üretimi, ikinci nesli ile birlikte 1996'ya kadar devam etti. 28 yıl sonra elektrikli olarak geri dönen otomobil, markanın Bursa'daki Oyak tesislerinde üretilen b-hatchback modeli Clio'dan daha kompakt ölçülere sahip olması ile dikkat çekiyor. 3.92 metre uzunluğuyla Clio'dan 13 cm daha kısa olan Renault 5, aks mesafesinde ise Clio'nun 4 cm altında bulunuyor. Renault 5'in yüksekliği de Clio'dan 6 cm daha fazla olarak açıklanıyor.

LİSTEDEKİ FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR

Geçtiğimiz yıllarda, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi farklı markalara ait araçların fiyatlarını da resmi fiyatlar belli olmadan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit etmiştik. Benzer şekilde, Renault Grubu'nun sportif modeli Alpine A110'nun, Fransız üreticinin ticari modeli elektrikli Kangoo'nun ve Türkiye'de üretime başlanan Renault Duster'ın da fiyatları henüz resmi satışlar başlamadan önce aynı listede yer almıştı.

Türkiye Sigorta Birliği, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor. Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Elektrikli Renault 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! 30 yılın ardından geri dönüyor

Indicata'nın Türkiye Sigorta Birliği ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor. Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen Türkiye Sigorta Birliği'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

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#Ekonomi
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