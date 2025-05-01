Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen patladı: 1 milyonuncu elektrikli araç banttan indi ama büyük bir sorun var

Volkswagen'in Almanya'daki Zwickau fabrikasında 1 milyonuncu elektrikli araç banttan inerken, şirketin yüzü aynı zamanda artan maliyet ve düşen kar marjlarından dolayı asılmış vaziyette. Avrupa'da elektrikli araç satışları artarken, devlet teşviklerinin geri çekilmesi ve üretim maliyetlerinin hâlâ yüksek olması VW'yi köşeye sıkıştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkswagen patladı: 1 milyonuncu elektrikli araç banttan indi ama büyük bir sorun var
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 10:12

Almanya'nın doğusundaki Zwickau kentinde yer alan Volkswagen fabrikası, bu hafta önemli bir kilometre taşını kutladı: Tesis, altı farklı elektrikli modelin üretildiği hattından 1 milyonuncu elektrikli aracı, ID.3 GTX hatchback modelini çıkardı. Kutlamalar renkli anlara sahne olurken, VW Grubu'nun genel merkezinde ise elektrikli araç üretiminin finansal etkileriyle ilgili ciddi endişeler yükseliyor.

VOLKSWAGEN'DEN 1 MİLYONUNCU ELEKTRİKLİ ARAÇ

Carscoops.com'un aktardığına göre, elektrikli araçlar üretmesi pahalı ve benzinli araçlara kıyasla daha düşük kar marjları sağlıyor. Avrupa'da 2025'in ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarının ikiye katlanmış olması kutlanacak bir gelişme olsa da, bu satışların bir kısmı içten yanmalı motorlu araç satışlarının yerini aldı.

Volkswagen patladı: 1 milyonuncu elektrikli araç banttan indi ama büyük bir sorun var

Elektrikli araçların, satışlar içindeki payı arttıkça (ocak-mart döneminde VW Grubu'nun sattığı her 5 araçtan biri elektrikliydi) şirketin karlılığı düşüyor ve marj yüzde 4'e kadar geriliyor. Üstelik birçok Avrupa ülkesinde elektrikli araç teşviklerinin geri çekilmesi, VW'nin devlet teşviklerine bel bağlamayacağı anlamına geliyor.

Ancak tünelin ucunda bir ışık var: VW ID.2 ve onun çeşitli türevleri. İspanya'da üretilecek olan ve 2026'da satışa sunulacak 25 bin euro fiyatlı ID.2, batıda üretilen ilk elektrikli araçlardan biri olarak içten yanmalı araçlara yakın kar marjı sağlayacak. Küçük VW modeli, SUV kardeşi, Cupra Raval ve Skoda Epiq, üretimi daha ucuz olan yeni önden çekişli MEB platformunu kullanacak.

Bu ayın başlarında VW, teslimatların yüzde 1,4 artmasına rağmen ilk çeyrekte vergi öncesi karın yüzde 40 azalarak 3,1 milyar euroya gerilediğini açıkladı. Şirketin Finans Şefi Arno Antlitz bu durumu kısmen elektrikli araçların satış pastasından daha büyük bir dilim almasına bağlıyor.

Ancak Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, VW Grubu'nun planlarını daha da sekteye uğratabilir. ABD'nin sürekli değişen ithalat tarifeleri, otomobil üreticilerinin yılın geri kalanına dair mali tahminler yapmasını zorlaştırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi
Milyonlarca sürücünün yaptığı büyük hata! Aracınızın benzinini su gibi içiyor

Sıkça Sorulan Sorular

Volkswagen hangi ülkenin?
1937 yılında Almanya'nın Wolfsburg kentinde kuruldu ve bugün dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri.
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.