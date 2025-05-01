Volkswagen patladı: 1 milyonuncu elektrikli araç banttan indi ama büyük bir sorun var

Volkswagen'in Almanya'daki Zwickau fabrikasında 1 milyonuncu elektrikli araç banttan inerken, şirketin yüzü aynı zamanda artan maliyet ve düşen kar marjlarından dolayı asılmış vaziyette. Avrupa'da elektrikli araç satışları artarken, devlet teşviklerinin geri çekilmesi ve üretim maliyetlerinin hâlâ yüksek olması VW'yi köşeye sıkıştırıyor.

Almanya'nın doğusundaki Zwickau kentinde yer alan Volkswagen fabrikası, bu hafta önemli bir kilometre taşını kutladı: Tesis, altı farklı elektrikli modelin üretildiği hattından 1 milyonuncu elektrikli aracı, ID.3 GTX hatchback modelini çıkardı. Kutlamalar renkli anlara sahne olurken, VW Grubu'nun genel merkezinde ise elektrikli araç üretiminin finansal etkileriyle ilgili ciddi endişeler yükseliyor.

VOLKSWAGEN'DEN 1 MİLYONUNCU ELEKTRİKLİ ARAÇ

Carscoops.com'un aktardığına göre, elektrikli araçlar üretmesi pahalı ve benzinli araçlara kıyasla daha düşük kar marjları sağlıyor. Avrupa'da 2025'in ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarının ikiye katlanmış olması kutlanacak bir gelişme olsa da, bu satışların bir kısmı içten yanmalı motorlu araç satışlarının yerini aldı.

Elektrikli araçların, satışlar içindeki payı arttıkça (ocak-mart döneminde VW Grubu'nun sattığı her 5 araçtan biri elektrikliydi) şirketin karlılığı düşüyor ve marj yüzde 4'e kadar geriliyor. Üstelik birçok Avrupa ülkesinde elektrikli araç teşviklerinin geri çekilmesi, VW'nin devlet teşviklerine bel bağlamayacağı anlamına geliyor.

Ancak tünelin ucunda bir ışık var: VW ID.2 ve onun çeşitli türevleri. İspanya'da üretilecek olan ve 2026'da satışa sunulacak 25 bin euro fiyatlı ID.2, batıda üretilen ilk elektrikli araçlardan biri olarak içten yanmalı araçlara yakın kar marjı sağlayacak. Küçük VW modeli, SUV kardeşi, Cupra Raval ve Skoda Epiq, üretimi daha ucuz olan yeni önden çekişli MEB platformunu kullanacak.

Bu ayın başlarında VW, teslimatların yüzde 1,4 artmasına rağmen ilk çeyrekte vergi öncesi karın yüzde 40 azalarak 3,1 milyar euroya gerilediğini açıkladı. Şirketin Finans Şefi Arno Antlitz bu durumu kısmen elektrikli araçların satış pastasından daha büyük bir dilim almasına bağlıyor.

Ancak Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, VW Grubu'nun planlarını daha da sekteye uğratabilir. ABD'nin sürekli değişen ithalat tarifeleri, otomobil üreticilerinin yılın geri kalanına dair mali tahminler yapmasını zorlaştırıyor.