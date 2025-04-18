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 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen Türkiye'de fiyatları uçurdu: Polo ve Golf'e büyük zam!

Volkswagen Türkiye fiyat listesinde 18 Nisan itibarıyla yapılan kapsamlı güncelleme, markanın tüm segmentlerinde ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirdi.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 16:52

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, Türkiye fiyat listesinde 18 Nisan itibarıyla kapsamlı bir güncelleme yaptı. LOG'un aktardığına göre, zam sonrası, markanın sevilen modellerinde dikkat çeken artışlar yaşandı.

POLO MODELLERİNE 60 BİN TL'Yİ AŞAN ZAM

Volkswagen'in giriş seviyesindeki modellerinden Polo, zammın en net hissedildiği serilerden biri oldu. 1.0 80 PS Manuel Impression versiyonu 16 Nisan'da 1 milyon 508 bin TL'den satılırken, bu fiyat 18 Nisan itibarıyla 1 milyon 568 bin TL'ye yükseldi. Otomatik şanzımanlı ve daha donanımlı Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style ise 2 milyon 32 bin TL'den 2 milyon 113 bin TL'ye çıkarak yaklaşık 81 bin TL zamlandı.

Volkswagen Türkiye'de fiyatları uçurdu: Polo ve Golf'e büyük zam!

GOLF SERİSİNDE HER KALEMDE YÜKSELİŞ VAR

Türkiye pazarında büyük ilgi gören Golf modellerinde de ciddi fiyat artışları dikkat çekiyor. 1.5 eTSI 116 PS DSG Life modeli 2 milyon 17 bin TL'den 2 milyon 98 bin TL'ye çıkarken, aynı motor seçeneğinin Style paketindeki versiyonu 2 milyon 276 bin TL'den 2 milyon 367 bin TL'ye yükseldi.

En güçlü versiyonlardan biri olan 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ise artık 2 milyon 685 bin TL'den alıcı buluyor. Bu versiyonun önceki fiyatı 2 milyon 582 bin TL idi.

PASSAT VE ELEKTRİKLİ MODELLER DE ZAMDAN PAYINI ALDI

Volkswagen'in daha üst segmentte konumlanan Passat modeli artık 2 milyon 671 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Şirketin tamamen elektrikli modellerinden ID.4, güncellemeyle birlikte 1 milyon 923 bin TL'ye ulaştı. Elektrikli sedan ID.7 ise şu anda Türkiye pazarında 3 milyon 339 bin TL fiyat etiketiyle sunuluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Zamdan en çok etkilenen Volkswagen modelleri hangileri oldu?
Zamdan en fazla etkilenen modeller arasında Polo ve Golf serileri öne çıkıyor. Özellikle Polo 1.0 TSI DSG Style versiyonu 81 bin TL, Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line versiyonu ise 103 bin TL civarında zamlandı.
ETİKETLER
#türkiye
#elektrikli araba
#polonya
#fiyat artışı
#otomotiv
#volkswagen
#golf
#Passat
#Id.4
#Id.7
#Otomobil
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