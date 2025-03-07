Elektrikli süper araba Maserati MC20 için kötü haber: Yıllardır bekleniyordu

Lüks otomobil üreticisi Maserati, süper araba segmentinde yapılan pazar araştırmaları neticesinde, müşterilerin içten yanmalı motorlu araçlara daha fazla ilgi gösterdiğini ve elektrikli modellere geçişe hazır olmadıklarını tespit ettiklerini belirtti. Bu kapsamda yıllardır beklenen elektrikli Maserati MC20 için de kötü haber verildi.

Maserati MC20 modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu üretme planlarını rafa kaldırdı. Beş yıl boyunca büyük bir merakla beklenen proje, şirketin aldığı yeni kararla hayata geçirilmeyecek. Peki elektrikli Maserati MC20 neden iptal edildi?

ELEKTRİKLİ MASERATİ MC20 HAYAL OLDU

Motor1'in haberine göre Maserati yönetimi, elektrikli versiyonun piyasaya sürülmemesinin temel sebebinin müşteri ilgisinin beklentilerin altında kalması olduğunu açıkladı. Markanın sözcüsü, yaptığı açıklamada, süper spor otomobil segmentinde yapılan pazar araştırmalarının, MC20 müşterilerinin güçlü içten yanmalı motorlara yöneldiğini ve elektrikli modellere geçişe hazır olmadıklarını gösterdiğini belirtti.

Maserati, F1 teknolojisinden esinlenerek geliştirdiği Nettuno V6 motoruna olan ilgiyi göz önünde bulundurarak, içten yanmalı motora sahip MC20 üretimine odaklanmaya karar verdiğini duyurdu.

Şirket, elektrikli mobilite alanındaki çalışmalarına devam ettiğini ve ürün gamında hibrit (MHEV) ile tamamen elektrikli (BEV) modeller sunmaya devam edeceğini vurguladı. "Elektrikli araçlara yönelik strateji değişse de performans, inovasyon ve İtalyan işçiliğine olan bağlılığın süreceği" ifade edildi.

MC20'nin tamamen elektrikli versiyonunun iptal edilmesinin ardından, Maserati şu anda GT2 Stradale versiyonunun üretim sürecine odaklanıyor. Modena'daki üretim tesislerinde geliştirilen model, yaz aylarında Kuzey Amerika'daki müşterilere sunulacak.

Markanın mevcut ürün gamı Grecale, GranTurismo, GranCabrio, MC20, MC20 Cielo ve GT2 Stradale modellerinden oluşuyor. Önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek yeni nesil Maserati araçlarının da tamamen İtalya'da üretilmeye devam edeceği açıklandı.

MASERATİ İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

Stellantis bünyesindeki tek lüks marka olan Maserati'nin satışlarının iyi gitmediği bir sır değil. 2024 yılında, yıldan yılda yüzde 57'lik bir düşüşle, sadece 11 bin 300 araç sattı. Bir başka lüks marka olan Ferrari ise çok daha pahalı bir ürün yelpazesine sahip olmasına rağmen daha fazla küresel satış gerçekleştirdi.