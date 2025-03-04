Maserati MC20, otonom araçlarda hız rekorunu 318 km/s ile kırdı
Sürücüsüz Maserati MC20 Coupe, Kennedy Uzay Merkezi'nde 318 km/s hıza ulaşarak otonom araçlar için yeni bir dünya rekoru kırdı. Rekor için Maserati'ye, Politecnico di Milano tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımı yüklendi. Ekip, CES 2025 ve Indy Autonomous Challenge ile de iş birliği yaptı. Önceki rekor, Nisan 2022'de IAC AV-21 modeli ile 309 km/s idi.
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Otonom sürüş teknolojisi nedir?
Otonom sürüş, bir aracın insan müdahalesi olmadan, yapay zeka, sensörler, kameralar, radar ve LIDAR gibi teknolojileri kullanarak kendi kendine hareket edebilmesini sağlayan bir sürüş sistemidir. Bu teknoloji, çevresini algılayarak trafik kurallarına uyar, engellerden kaçınır ve güvenli bir şekilde yol alır. Otonom araçlar, Seviye 0'dan Seviye 5'e kadar farklı otomasyon seviyelerine sahiptir. Seviye 5 tamamen sürücüsüz araçları ifade eder.