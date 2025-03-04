Maserati MC20, otonom araçlarda hız rekorunu 318 km/s ile kırdı

Sürücüsüz Maserati MC20 Coupe, Kennedy Uzay Merkezi'nde 318 km/s hıza ulaşarak otonom araçlar için yeni bir dünya rekoru kırdı. Rekor için Maserati'ye, Politecnico di Milano tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımı yüklendi. Ekip, CES 2025 ve Indy Autonomous Challenge ile de iş birliği yaptı. Önceki rekor, Nisan 2022'de IAC AV-21 modeli ile 309 km/s idi.