Elon Musk'a şok! Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor

30 Temmuz 2024 15:08 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:13

Açılmamış bir kaput sürüş esnasında tamamen açılabilir ve sürücünün görüşünü engelleyerek çarpışma riskini artırabilir.

NHTSA, Tesla’nın açık kaputu tespit etmek ve müşterilere bir bildirim göndermek için bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladığını söyledi.

BİRÇOK MODELİ KAPSIYOR

Tesla, araçların Magna Closures Co tarafından Çin’de üretilen bir kaput mandalı ile donatıldığını belirtirken düzenleyici kurum, geri çağırmanın 2021-2024 Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 Model Y araçları için geçerli olduğunu söyledi.

Şirket, mart ayında Çin’deki belirli Model 3 ve Model Y araçlarında istenmeyen kaput açma durumlarına ilişkin müşteri şikayetlerini araştırmaya başladığını ve bir mandal donanımı kurtarma ve hizmet içi araç incelemesi başlattığını söyledi.

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