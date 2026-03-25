En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

ABD-İran savaşı sebebiyle küresel piyasalarda benzin ve altın fiyatları hareketlendi. Benzin ve altın fiyatlarının bir anda yükselmesi, dalgalı seyre geçmesi otomobil piyasasını da meraklandırdı. Özellikle ikinci el otomobil alacaklar altın fiyatlarının düşmesiyle alım fırsatını takip ediyor.
Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında hızla el değiştiren yedek parça sorunu olmayan popüler markalar öne çıkıyor. Bütçeyi aşmak istemeyen araç tutkunları 500 bin TL’ye alınabilecek ikinci elleri araştırıyor.
Ekonomik işletme maliyetleriyle öne çıkan 3 popüler marka rağbet görüyor. İşte o markalar:
2010-2012 model Renault Symbol: Piyasada çok el değiştiren ve bakım masrafları normal olan araçlar sınıfında. Genellikle 1.5 dCi dizel motor seçeneğiyle, yakıt tasarrufuyla öne çıkıyor.
2011-2014 model Fiat Linea: Geniş iç hacmi ve bagajıyla öne çıkan otomobiller en çok tercih edilen sedan model sınıfında.
2008-2011 model Hyundai Accent Era / Blue: Motor ve mekanik dayanıklılık açısından kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller arasında.
Uzmanlar bu üç markayı satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Benzinli araçlar için 150.000 km, dizel araçlar için 200.000 km altındaki ilanlardan uzak durulması gerektiği aktarıldı. Ekspertiz raporu ve tramer kaydı mutlaka sorgulanmalı.
Uzman tercihleri ve yapay zekaya göre 3 markanın teknik özellikleri şöyle karşılaştırıldı:
En az yakıt ve hızlı satış: Renault Symbol
En geniş hacim ve orta segment hissi: Fiat Linea
En güçlü motor ve atak sürüş: Hyundai Accent Era
|Özellik
|Renault Symbol (2011-12)
|Fiat Linea (2011-14)
|Hyundai Accent Era (2008-11)
|Motor
|1.5 dCi
|1.3 Multijet
|1.5 CRDi
|Güç / Tork
|65-85 HP / 200 Nm
|90-95 HP / 200 Nm
|110 HP / 235-240 Nm
|0-100 Hızlanma
|~12.3 sn
|~13.8 sn
|~11.5 sn
|Ort. Yakıt (lt)
|~4.5 - 5.0 lt
|~4.9 - 5.3 lt
|~5.5 - 6.0 lt
|Bagaj Hacmi
|506 Litre
|500 Litre
|390 Litre
|Arka Süspansiyon
|Torsiyon Çubuğu
|Torsiyon Çubuğu
|Bağımsız (Daha konforlu)