En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

ABD-İran savaşı sebebiyle küresel piyasalarda benzin ve altın fiyatları hareketlendi. Benzin ve altın fiyatlarının bir anda yükselmesi, dalgalı seyre geçmesi otomobil piyasasını da meraklandırdı. Özellikle ikinci el otomobil alacaklar altın fiyatlarının düşmesiyle alım fırsatını takip ediyor.

İŞTE 500 BİN TL'YE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında hızla el değiştiren yedek parça sorunu olmayan popüler markalar öne çıkıyor. Bütçeyi aşmak istemeyen araç tutkunları 500 bin TL’ye alınabilecek ikinci elleri araştırıyor.

TÜRKİYE'DE 3 MARKAYA YOĞUN İLGİ

Ekonomik işletme maliyetleriyle öne çıkan 3 popüler marka rağbet görüyor. İşte o markalar:

2010-2012 model Renault Symbol: Piyasada çok el değiştiren ve bakım masrafları normal olan araçlar sınıfında. Genellikle 1.5 dCi dizel motor seçeneğiyle, yakıt tasarrufuyla öne çıkıyor.

2011-2014 model Fiat Linea: Geniş iç hacmi ve bagajıyla öne çıkan otomobiller en çok tercih edilen sedan model sınıfında.

2008-2011 model Hyundai Accent Era / Blue: Motor ve mekanik dayanıklılık açısından kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller arasında.

Uzmanlar bu üç markayı satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Benzinli araçlar için 150.000 km, dizel araçlar için 200.000 km altındaki ilanlardan uzak durulması gerektiği aktarıldı. Ekspertiz raporu ve tramer kaydı mutlaka sorgulanmalı.

Uzman tercihleri ve yapay zekaya göre 3 markanın teknik özellikleri şöyle karşılaştırıldı:

En az yakıt ve hızlı satış: Renault Symbol

En geniş hacim ve orta segment hissi: Fiat Linea

En güçlü motor ve atak sürüş: Hyundai Accent Era