En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

Bölgesel gerilimler sebebiyle bir anda yükselip düşüşe geçen altın fiyatları otomobil sektörünü de etkiliyor. İkinci el otomobil almak isteyenler altın fiyatlarını da yakından takip ediyor. Türkiye'de 500 bin TL'ye alınabilecek 3 popüler marka karşılaştırıldı. İşte detaylar...

En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası
ABD-İran savaşı sebebiyle küresel piyasalarda benzin ve altın fiyatları hareketlendi. Benzin ve altın fiyatlarının bir anda yükselmesi, dalgalı seyre geçmesi otomobil piyasasını da meraklandırdı. Özellikle ikinci el otomobil alacaklar altın fiyatlarının düşmesiyle alım fırsatını takip ediyor.

En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

İŞTE 500 BİN TL'YE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında hızla el değiştiren yedek parça sorunu olmayan popüler markalar öne çıkıyor. Bütçeyi aşmak istemeyen araç tutkunları 500 bin TL’ye alınabilecek ikinci elleri araştırıyor.

TÜRKİYE'DE 3 MARKAYA YOĞUN İLGİ

Ekonomik işletme maliyetleriyle öne çıkan 3 popüler marka rağbet görüyor. İşte o markalar:

2010-2012 model Renault Symbol: Piyasada çok el değiştiren ve bakım masrafları normal olan araçlar sınıfında. Genellikle 1.5 dCi dizel motor seçeneğiyle, yakıt tasarrufuyla öne çıkıyor.

En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

2011-2014 model Fiat Linea: Geniş iç hacmi ve bagajıyla öne çıkan otomobiller en çok tercih edilen sedan model sınıfında.

En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

2008-2011 model Hyundai Accent Era / Blue: Motor ve mekanik dayanıklılık açısından kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller arasında.

En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası

Uzmanlar bu üç markayı satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Benzinli araçlar için 150.000 km, dizel araçlar için 200.000 km altındaki ilanlardan uzak durulması gerektiği aktarıldı. Ekspertiz raporu ve tramer kaydı mutlaka sorgulanmalı.

Uzman tercihleri ve yapay zekaya göre 3 markanın teknik özellikleri şöyle karşılaştırıldı:

En az yakıt ve hızlı satış: Renault Symbol
En geniş hacim ve orta segment hissi: Fiat Linea
En güçlü motor ve atak sürüş: Hyundai Accent Era

ÖzellikRenault Symbol (2011-12)Fiat Linea (2011-14)Hyundai Accent Era (2008-11)
Motor1.5 dCi1.3 Multijet1.5 CRDi
Güç / Tork65-85 HP / 200 Nm90-95 HP / 200 Nm110 HP / 235-240 Nm
0-100 Hızlanma~12.3 sn~13.8 sn~11.5 sn
Ort. Yakıt (lt)~4.5 - 5.0 lt~4.9 - 5.3 lt~5.5 - 6.0 lt
Bagaj Hacmi506 Litre500 Litre390 Litre
Arka SüspansiyonTorsiyon ÇubuğuTorsiyon ÇubuğuBağımsız (Daha konforlu)
