En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru

Küresel otomobil pazarında hareketlilik sürerken popüler olan markalar yeni üretim ve modellerini iddialı bir şekilde satışa sunuyor. Tesla, BYD, BMW gibi markalar rekabetini sürdürüyor. Özellikle elektrikli araçlara olan ilgi Avrupa genelinde 2025'te daha da arttı. Türkiye'de de çeşitli modeller ilgi görüyor. BYD'nin yatırım kararı ve TOGG'un kararlı adımları elektrikli piyasasını yakından takip ettiriyor.

CleanTechnica tarafından yayımlanan verilere göre, sadece tam elektrikli araçlar (BEV) değil, plug-in hibrit modeller (PHEV) de pazarda önemli bir yer kaplıyor. Ancak veriler, BEV’lerin artık açık ara daha çok tercih edildiğini gösteriyor. Webtekno'da yer alan detaylarda araştırmalara göre Avrupa'da yılın ilk 6 ayında en çok satılan elektrikli araçlar belli oldu.

Araştırma sonuçlarında araçların satış adeti verildi. Listede zirve markalar arasında Türkiye'de de çok ilgi gören marka yer alıyor.

AVRUPA’DA EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Tesla Model Y - 69.766

Volkswagen ID.4 - 40.946

Tesla Model 3 - 39.384

Renault 5 (Alpine A290 dahil) - 39.095

Volkswagen ID.7 - 37.952

Volkswagen ID.3 - 37.307

Skoda Enyaq - 36.530

Skoda Elroq - 34.221

Kia EV3 - 34.177

BYD Seal U (BEV+PHEV) - 33.200

BMW iX1 - 31.423

Volvo XC60 PHEV - 29.815

Audi Q4 e-Tron - 29.539

Audi Q6 e-Tron - 26.466

VW Tiguan PHEV - 25.951

Ford Kuga PHEV - 23.315

Volvo EX30 - 23.238

Citroën e-C3 - 23.142

BMW i4 - 22.505

Toyota C-HR PHEV - 22.034

ALMAN MARKA VOLKSWAGEN LİSTEYİ SALLADI

Listenin zirvesinde yer alan Tesla Model Y, 69.766 adet satışla adeta tek başına bir ligde yarışıyor. Onu takip eden Volkswagen ID.4 ve Tesla Model 3, 40 bin bandına ulaşan satışlarıyla dikkat çekiyor. Almanya merkezli Volkswagen, ID.3, ID.4 ve ID.7 modelleriyle ilk 6 sırada 3 araçla yer almayı başardı.

Skoda, Enyaq ve Elroq modelleriyle listenin ortalarında yer alırken; Renault 5 ise retro-modern tasarımı sayesinde öne çıkıyor. Çinli BYD, Seal U modeliyle hibrit ve elektrikli versiyonları birleştirerek toplamda 33.200 satış rakamına ulaştı.