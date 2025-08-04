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 | Murat Makas

En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru

Avrupa'da yılın ilk 6 ayında en çok satılan elektrikli araçlar belli oldu. Marka marka açıklanan listede Türkiye'de de popüler olan modeller öne çıktı. İşte detaylar...

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En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 14:55

Küresel pazarında hareketlilik sürerken popüler olan markalar yeni üretim ve modellerini iddialı bir şekilde satışa sunuyor. , , BMW gibi markalar rekabetini sürdürüyor. Özellikle elektrikli araçlara olan ilgi Avrupa genelinde 2025'te daha da arttı. Türkiye'de de çeşitli modeller ilgi görüyor. BYD'nin yatırım kararı ve TOGG'un kararlı adımları elektrikli piyasasını yakından takip ettiriyor.

En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru

CleanTechnica tarafından yayımlanan verilere göre, sadece tam elektrikli araçlar (BEV) değil, plug-in hibrit modeller (PHEV) de pazarda önemli bir yer kaplıyor. Ancak veriler, BEV’lerin artık açık ara daha çok tercih edildiğini gösteriyor. Webtekno'da yer alan detaylarda araştırmalara göre Avrupa'da yılın ilk 6 ayında en çok satılan elektrikli araçlar belli oldu.

En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru

Araştırma sonuçlarında araçların satış adeti verildi. Listede zirve markalar arasında Türkiye'de de çok ilgi gören marka yer alıyor.

En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru

AVRUPA’DA EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Tesla Model Y - 69.766
Volkswagen ID.4 - 40.946
Tesla Model 3 - 39.384
Renault 5 (Alpine A290 dahil) - 39.095
Volkswagen ID.7 - 37.952
Volkswagen ID.3 - 37.307
Skoda Enyaq - 36.530
Skoda Elroq - 34.221
Kia EV3 - 34.177
BYD Seal U (BEV+PHEV) - 33.200
BMW iX1 - 31.423
Volvo XC60 PHEV - 29.815
Audi Q4 e-Tron - 29.539
Audi Q6 e-Tron - 26.466
VW Tiguan PHEV - 25.951
Ford Kuga PHEV - 23.315
Volvo EX30 - 23.238
Citroën e-C3 - 23.142
BMW i4 - 22.505
Toyota C-HR PHEV - 22.034

En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru

ALMAN MARKA VOLKSWAGEN LİSTEYİ SALLADI

Listenin zirvesinde yer alan Tesla Model Y, 69.766 adet satışla adeta tek başına bir ligde yarışıyor. Onu takip eden Volkswagen ID.4 ve Tesla Model 3, 40 bin bandına ulaşan satışlarıyla dikkat çekiyor. Almanya merkezli Volkswagen, ID.3, ID.4 ve ID.7 modelleriyle ilk 6 sırada 3 araçla yer almayı başardı.

En çok satılan elektrikli araçlar belli oldu! Türkiye'nin tercih ettiği marka zirveye doğru

Skoda, Enyaq ve Elroq modelleriyle listenin ortalarında yer alırken; Renault 5 ise retro-modern tasarımı sayesinde öne çıkıyor. Çinli BYD, Seal U modeliyle hibrit ve elektrikli versiyonları birleştirerek toplamda 33.200 satış rakamına ulaştı.

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ETİKETLER
#Otomobil
#byd
#tesla
#elektrikli araç
#Volkswagen Id.4
#Avrupa Otomotiv Pazarı
#Otomobil
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