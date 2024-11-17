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En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: webtekno
17 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:59

Dünya genelinde 2024 yılında otomobil piyasası yine hareketli geçiyor. Özellikle sıfır otomobilde çeşitli kampanyalar öne çıkarken ikinci el otomobilde tekrar hareketlenme olacağı düşünülüyor. 750 binden fazla sıfır otomobilin satıldığı 2024 yılında satışlarını en çok artıran ve en çok düşüren markalar belli oldu. İşte detaylar...

Sıfır ve ikinci el otomobil​ piyasası 2024 yılında da hareketli geçti. Bir dönem yaz aylarında durgun geçen sıfır otomobil​ piyasasında çeşitli kampanyalar görüldü. Kampanyalar devam ederken ikinci elde ise kısıtlı markalar öne çıktı. Bazı sıfır ve elektrikli otomobillerde ise fiyat indirimleri, kredi imkanları vatandaşı pazara çekmeye çalıştı.

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu - 1. Resim

Türkiye’de yatırım kararı alan Çinli otomobil piyasası BYD​ ve Chery’nin ardından piyasanın 2025 yılında daha da hareketleneceği düşünülüyor. Bu ayın başında yayımlanan verilere göre 1 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 750 binden fazla sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi.

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu - 2. Resim

750 binden fazla sıfır otomobilin satıldığı 2024 yılında satışlarını en çok artıran ve en çok düşüren markalar açıklandı.

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu - 3. Resim

SATIŞLARINI EN ÇOK ARTTIRAN MARKALAR

Marka     2024 Satış Adedi     2023 Satış Adedi     Değişim

KG Mobility

7.659575%1232

Togg

20.1409.171%119,61

MG

16.4889.867%67,10

Chery

50.81131.040%63,70

Lexus

619393%57,51

MINI

2.9922.024%47,83

Nissan

20.06013.875%44,58

Suzuki

5.1644.044%27,70

Land Rover

2.4381.911%27,58

Honda

20.46716.046%27,55

En çok satışını arttıran otomobil markaları belli oldu

SATIŞLARINI EN ÇOK DÜŞÜREN MARKALAR

Marka     2024 Satış Adedi     2023 Satış Adedi     Değişim

Seres

1289-%99,65

SKYWELL

3242.041-%84,13

Mitsubishi

56203-%72,41

Subaru

273803-%66,00

Alfa Romeo

7601.918-%60,38

Maserati

219480-%54,38

DS

1.5083.173-%52,47

Aston Martin

1020-%50,00

Jaguar

4994-%47,87

Leapmotor

185310-%40,32

Türkiye​'de Fiat'ın satışları yüzde 36,08 oranında düşüş gösterdi. Renault'un satışları ise yüzde 2,90 seviyelerinde yükseliş gösterdi. Toyota ile Hyundai satışları da artarken Peugeot, Citroen, Kia, Dacia ve Volkswagen gibi markaların satışlarında ise düşüşler yaşandı.

Sıkça Sorulan Sorular
Togg T10X satış adeti 3.091'i buldu.

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Kaynak: webtekno
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