En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

17 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:59

Dünya genelinde 2024 yılında otomobil piyasası yine hareketli geçiyor. Özellikle sıfır otomobilde çeşitli kampanyalar öne çıkarken ikinci el otomobilde tekrar hareketlenme olacağı düşünülüyor. 750 binden fazla sıfır otomobilin satıldığı 2024 yılında satışlarını en çok artıran ve en çok düşüren markalar belli oldu. İşte detaylar...

Sıfır ve ikinci el otomobil​ piyasası 2024 yılında da hareketli geçti. Bir dönem yaz aylarında durgun geçen sıfır otomobil​ piyasasında çeşitli kampanyalar görüldü. Kampanyalar devam ederken ikinci elde ise kısıtlı markalar öne çıktı. Bazı sıfır ve elektrikli otomobillerde ise fiyat indirimleri, kredi imkanları vatandaşı pazara çekmeye çalıştı.

Türkiye’de yatırım kararı alan Çinli otomobil piyasası BYD​ ve Chery’nin ardından piyasanın 2025 yılında daha da hareketleneceği düşünülüyor. Bu ayın başında yayımlanan verilere göre 1 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 750 binden fazla sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi.

750 binden fazla sıfır otomobilin satıldığı 2024 yılında satışlarını en çok artıran ve en çok düşüren markalar açıklandı.

SATIŞLARINI EN ÇOK ARTTIRAN MARKALAR

Marka 2024 Satış Adedi 2023 Satış Adedi Değişim

KG Mobility 7.659 575 %1232 Togg 20.140 9.171 %119,61 MG 16.488 9.867 %67,10 Chery 50.811 31.040 %63,70 Lexus 619 393 %57,51 MINI 2.992 2.024 %47,83 Nissan 20.060 13.875 %44,58 Suzuki 5.164 4.044 %27,70 Land Rover 2.438 1.911 %27,58 Honda 20.467 16.046 %27,55

SATIŞLARINI EN ÇOK DÜŞÜREN MARKALAR

Marka 2024 Satış Adedi 2023 Satış Adedi Değişim

Seres 1 289 -%99,65 SKYWELL 324 2.041 -%84,13 Mitsubishi 56 203 -%72,41 Subaru 273 803 -%66,00 Alfa Romeo 760 1.918 -%60,38 Maserati 219 480 -%54,38 DS 1.508 3.173 -%52,47 Aston Martin 10 20 -%50,00 Jaguar 49 94 -%47,87 Leapmotor 185 310 -%40,32

Türkiye​'de Fiat'ın satışları yüzde 36,08 oranında düşüş gösterdi. Renault'un satışları ise yüzde 2,90 seviyelerinde yükseliş gösterdi. Toyota ile Hyundai satışları da artarken Peugeot, Citroen, Kia, Dacia ve Volkswagen gibi markaların satışlarında ise düşüşler yaşandı.