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 | Murat Makas

En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi

ABD'li kâr amacı gütmeyen kuruluş IIHS'nin araştırmalarına göre 2025'te şu ana kadar çıkan modellerde en güvenli otomobiller belli oldu. Volvo dünyada güvenli olmasıyla büyük ses getirse de bazı markalar farkını gösterdi. İşte güvenli otomobil listesi...

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En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 17:13

Dünyada en güvenli otomobil olarak ilk sırada Volvo markası gösteriliyor. Mercedes-Benz veya Honda gibi otomobil devleri de tasarımıyla öne çıkan markalar. ABD'de hizmet veren, doğrudan sigorta şirketlerinin fonladığı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS tarafından en güvenilir otomobillere ilişkin araştırma yapıldı.

HYUNDAI FARKINI GÖSTERİYOR

IIHS'nin yaptığı güncel güvenlik testlerine göre Hyundai, diğer tüm markalara kıyasla daha güvenli. Webtekno’da yer alan detaylarda IIHS, Hyundai'a tam 15 ölçüm kategorisinde ödül verdi.

EN GÜVENLİ OTOMOBİLLER BELLİ OLDU

Hyundai'ın premium markası Genesis de Hyundai ile zirveye yerleşti. Hyundai'ın elektrikli otomobilleri IONIQ 5 ve IONIQ 6'ya ek olarak Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata gibi modeller de en güvenliler arasında yer aldı. İşte IIHS testlerine göre 2025'in en güvenli otomobilleri:


Küçük otomobiller
•2025 Honda Civic (hatchback)
•2025 Hyundai Elantra
•2025 Kia K4
•2025 Mazda 3 (hatchback, sedan)
•2025 Toyota Prius

En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi

Orta boyutlu otomobiller:
•2025 Honda Accord
•2025 Hyundai IONIQ 6
•2025 Hyundai Sonata
•2025 Toyota Camry
•2025 Mercedes-Benz C Serisi

En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi

Küçük SUV'lar:

•2025 Genesis GV60
•2025 Honda HR-V
•2025 Hyundai IONIQ 5
•2025 Hyundai KONA
•2025 Hyundai Tucson
•2025 Mazda CX-30
•2025 Mazda CX-50
•2025 Subaru Solterra
•2025 Toyota bZ4X

En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi

Orta boy SUV'lar:
•2025 Buick Enclave
•2025 Ford Mustang Mach-E
•2025 Hyundai Santa FE
•2025 Kia EV9
•2025 Kia Telluride

En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi

•2025 Mazda CX-70
•2025 Mazda CX-90
•2025 Nissan Murano
•2025 Nissan Pathfinder
•2025 Audi Q6 e-tron
•2025 BMW X5
•2025 Genesis GV70
•2025 Genesis GV80
•2025 Lincoln Nautilus
•2025 Mercedes-Benz GLC
•2025 Mercedes-Benz GLE
•2025 Volvo XC90

En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi

Büyük boy SUV'lar:
•2025 Audi Q7
•2025 Infiniti QX80
•2025 Nissan Armada
•2025 Rivian R1S

En güvenli otomobiller belli oldu! Ne Volvo ne Tesla, çıktı farkını gösterdi
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#Otomobil
#volvo
#güvenlik
#hyundai
#Genesis
#Iihs
#En Güvenli Otomobiller
#Otomobil
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