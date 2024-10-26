En hızlı otomobiller belli oldu! Ferrari, Lamborghini ve Porsche şaşırttı

26 Ekim 2024 16:39 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:40

Otomobil üreticileri artık yüksek teknolojiden yararlanırken küresel çapta otomobillerle ilgili yeni araştırma dikkat çekti. Hız tutkunlarını ilgilendiren haber geldi. Dünyanın en hızlı otomobilleri belli oldu. Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi markaların yanı sıra çok farklı markalar merak uyandırdı. İşte detaylar...

Küresel pazarda otomobil​ üreticileri artık üstün teknolojiler kullanarak birçok projeye imza atıyor. Yüksek hızlara ulaşmak için kullanılan ileri teknolojiler ile birbirinden pahalı otomobiller üretiliyor, aynı zamanda sürüş deneyimini de benzersiz kılıyor.

Malzemeler, motor teknolojileri ve aerodinamik tasarımlar, hızın ötesinde bir mühendislik başarısını temsil ediyor. Dünyada elektrikli, SUV, hibrit araçlar konuşulurken en hızlı otomobiller de merak ediliyor. Araştırmalara göre dünyanın en hızlı otomobilleri belli oldu.

DÜNYANIN EN HIZLI OTOMOBİLLERİ

PORSCHE 918 SPYDER | 350 KM/S

ASTON MARTIN ONE-77 | 354 KM/S

LAMBORGHINI AVENTADOR LP 780-4 ULTIMAE | 355 KM/S

GORDON MURRAY AUTOMOTIVE T.50 | 970 KM/S

PAGANI HUAYRA | 238 KM/S

PAGANI HUAYRA BC ROADSTER | 386 KM/S

MCLAREN F1 | 386 KM/S

SALEEN S7 TWIN TURBO | 399 KM/S

KOENIGSEGG CCXR | 400 KM/S

KOENIGSEGG GEMERA | 400 KM/S

TESLA ROADSTER | 402 KM/S

ASTON MARTIN VALKYRIE | 402 KM/S

MCLAREN SPEEDTAIL | 402 KM/S

CZINGER 21C V MAX | 407 KM/S

SSC ULTIMATE AERO TT | 412 KM/S

RIMAC NEVERA | 415 KM/S

BUGATTI MISTRAL | 420 KM/S

BUGATTI VEYRON SUPER SPORT | 430 KM/S

HENNESSEY VENOM GT | 435 KM/S

KOENIGSEGG AGERA RS | 447 | KM/S

SSC TUATARA | 474 KM/S

HENNESSEY VENOM F5 | 482 KM/S

BUGATTI CHIRON SUPER SPORT | 489 KM/S

BUGATTI BOLIDE | 500 KM/S

KOENIGSEGG JESKO ABSOLUT | 531 KM/S