En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Yüzde 10 ÖTV dilimine giren modeller (Temmuz 2025)

Türkiye'de elektrikli araç (EV) sahibi olmak artık çok daha ulaşılabilir! Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimleri, elektrikli otomobillerin fiyatlarını doğrudan etkilerken, 160 kW motor gücünün altında kalan ve matrah değeri 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modeller, yüzde 10 gibi avantajlı bir ÖTV diliminden yararlanıyor. İşte Temmuz 2025 itibarıyla bu cazip dilime giren, pazarın en popüler elektrikli otomobiller.
Elektrikli araçlara olan ilgi, çevre dostu yaklaşımlar ve uzun vadede sağladıkları işletme maliyeti avantajları sayesinde Türkiye'de hızla artıyor. Ancak sıfır bir elektrikli otomobil alırken en belirleyici faktörlerden biri şüphesiz fiyattır. Türkiye'de elektrikli araçlar için uygulanan ÖTV oranları, motor gücü (kW) ve aracın vergisiz satış fiyatı (matrah) üzerinden belirleniyor. Özellikle motor gücü 160 kW'ın altında olan ve matrah değeri 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modeller, yüzde 10 gibi oldukça avantajlı bir ÖTV oranından faydalanarak daha erişilebilir fiyatlarla sunuluyor.
Türkiye'de elektrikli otomobillerin ÖTV oranları, motor güçlerine göre farklılaşır:
Bu yapı, özellikle 160 kW altındaki motorlara sahip ve matrahı belirli bir seviyenin altında kalan elektrikli otomobilleri, %10'luk ÖTV avantajıyla çok daha rekabetçi hale getiriyor. Bu dilimdeki araçlar, tüketiciler için daha cazip fiyatlarla elektrikli mobiliteye geçiş imkanı sunuyor.
Temmuz 2025 itibarıyla verilere göre, %10 ÖTV dilimine giren elektrikli otomobiller ve onların başlangıç fiyatları (belirtilen donanım ve motor seçenekleri için):
Özelliği: BYD'nin dikkat çeken sportif sedanı Seal, bu dilime girerek performansı ve modern tasarımı uygun bir fiyatla birleştiriyor.
Özelliği: Kia'nın yeni ve merakla beklenen elektrikli SUV modeli EV3, uzun menzilli versiyonuyla bile %10 ÖTV avantajını sunarak geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özelliği: Volkswagen'in popüler elektrikli SUV'u ID.4, uygun güçteki versiyonuyla %10 ÖTV dilimine girerek Alman mühendisliğini erişilebilir kılıyor.
Özelliği: Kompakt SUV segmentinde yer alan e-2008, Peugeot'nun dikkat çekici tasarımı ve elektrikli sürüş deneyimini %10 ÖTV avantajıyla sunuyor. GT donanımıyla üst düzey özellikler içerir.
Özelliği: Tesla'nın en popüler modellerinden Model Y'nin giriş seviyesi versiyonu, markanın teknolojik üstünlüğünü ve geniş iç hacmini %10 ÖTV avantajıyla birleştiriyor.
Özelliği: e-2008'in Allure donanım seviyesi, daha uygun fiyatlı bir alternatif sunarken yine %10 ÖTV diliminde yer alıyor.
Özelliği: Hyundai'nin yenilenen elektrikli SUV modeli Kona Elektrik, modern tasarımı ve verimli güç ünitesiyle %10 ÖTV avantajından faydalanıyor.
Özelliği: Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg T10X'in V2 uzun menzilli versiyonu, sunduğu teknoloji ve menzille bu dilimde yer alıyor.
Özelliği: BYD'nin Türkiye pazarındaki popüler SUV modeli ATTO 3, geniş iç hacmi ve Blade batarya teknolojisiyle %10 ÖTV avantajıyla sunuluyor.
Özelliği: Citroen'in crossover tasarımıyla dikkat çeken e-C4 X, elektrikli motoru ve %10 ÖTV avantajıyla ulaşılabilir bir seçenek sunuyor.
(Not: Yukarıdaki fiyatlar, Temmuz 2025 itibarıyla belirtilen yaklaşık başlangıç fiyatlarıdır ve markaların güncel kampanyalarına, bayiye ve stok durumuna göre değişiklik gösterebilir. En güncel ve kesin fiyat bilgisi için yetkili bayilerle iletişime geçmeniz önerilir.)
%10 ÖTV avantajı cazip olsa da, bir elektrikli araç alırken birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir:
%10 ÖTV dilimine giren bu elektrikli otomobiller, çevreci ve ekonomik bir sürüş deneyimi arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor.