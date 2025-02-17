En ucuz Tesla modeli ilk kez görüntülendi

Tesla’nın merakla beklenen uygun fiyatlı elektrikli modeli Model 2, ilk kez Giga Texas tesislerinde kamuflajlı olarak test edilirken görüntülendi. Model Y’nin daha kompakt bir versiyonu olacak bu yeni aracın, Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli olması bekleniyor.

Uzun süredir söylentilere konu olan ve Elon Musk tarafından iptal edilmediği vurgulanan Tesla Model 2, 54 kWh kapasiteli bataryası ile yaklaşık 400 kilometre menzil sunmayı hedefliyor. Kompakt bir aile aracı olarak tasarlanan Model 2, arka koltuklara sahip olacak ve ABD'de 30.000 doların altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Federal teşvikler sayesinde Tesla’nın en ucuz modeli olmaya aday bu aracın, elektrikli otomobil pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

SATIŞA SUNULMA TARİHİ

Model 2'nin resmi çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da 2025 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde tanıtılması ve yıl sonunda üretime geçilmesi planlanıyor. Satışa sunulmasının ise 2026 yılının başında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ancak Tesla’nın, Model Y Juniper satışlarını korumak adına Model 2'nin pazar çıkış tarihini geciktirme ihtimali de gündemde.

Ayrıca, Model 2’nin Tesla’nın Austin tesislerinde geliştirilen yeni robotaksi platformunun bir parçası olabileceği de öne sürülüyor. Elon Musk’ın Haziran 2025’te tam otonom sürüş özelliğine sahip robotaksi filosunu test etmeye başlayacaklarını açıklaması, bu ihtimali güçlendiriyor. Model 2’nin tüketici pazarı için mi yoksa robotaksi projeleri için mi geliştirildiği ise henüz kesinlik kazanmadı.