Volvo, Tesla veya Mercedes değil! 2024’ün en güvenilir ikinci el otomobili belli oldu

05 Şubat 2025 09:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:31

Warranty Solutions Group (WSG), 2024 yılına ait ikinci el araç arıza verilerini açıkladı ve en güvenilir ikinci el otomobil modellerini belirledi. Listenin zirvesinde Volvo, Tesla veya Mercedes gibi akla ilk gelen markalar bulunmuyor. Japon firması Honda'nın popüler bir modeli yer alıyor.

Ford, Fiat ya da Volkswagen değil! Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Ford, Fiat ya da Volkswagen değil! Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

Warranty Solutions Group (WSG), 2024 yılına ait ikinci el araç arıza verilerini açıkladı. Araştırma, 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 bin onarım talebi baz alınarak gerçekleştirildi. Daha sağlıklı bir sonuç elde edebilmek adına, 300’ün altında satış yapan modeller listeye dahil edilmedi. Yapılan değerlendirmelere göre, en güvenilir ikinci el otomobil de belli oldu.

HONDA JAZZ EN GÜVENİLİR İKİNCİ EL OTOMOBİL SEÇİLDİ

Listenin zirvesine yerleşen Honda Jazz, yalnızca yüzde 2,60’lık arıza oranıyla en güvenilir ikinci el otomobil ünvanını kazandı. Araştırmaya göre Honda Jazz kullanıcılarının en sık karşılaştığı üç arıza türü ve onarım maliyetleri şöyle:

Marş motoru / solenoid değişimi: 375 dolar

375 dolar Akü değişimi: 352 dolar

352 dolar Klima kompresörü değişimi: 866 dolar

TOYOTA YARİS İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Listede ikinci sırada Toyota Yaris bulunuyor. Yüzde 2,94’lük arıza oranı ile güvenilirliğini kanıtlayan Yaris’in en yaygın arızaları ve ortalama maliyetleri ise şu şekilde:

Klima kompresörü değişimi: 558 dolar

558 dolar Debriyaj merkezi silindiri değişimi: 439 dolar

439 dolar Akü değişimi: 522 dolar

VOLKSWAGEN T-ROC ÜÇÜNCÜ OLDU

Volkswagen T-Roc ise yüzde 3,05 arıza oranı ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Aracın en sık karşılaşılan üç sorunu şu şekilde sıralandı:

Ateşleme bobini değişimi: 215 dolar

215 dolar Klima kondansatörü değişimi: 461 dolar

461 dolar Su pompası değişimi: 472 dolar

İKİNCİ EL ARAÇLARDA EN YAYGIN ARIZALAR

Araştırmada en sık karşılaşılan arıza kategorileri de listelendi. Buna göre, ikinci el araçlarda en çok karşılaşılan üç onarım işlemi ve ortalama maliyetleri şöyle: