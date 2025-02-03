Otomobil fiyatlarına zam kapıda! Trump'ın kararı 3 bin doları ateşledi: İşte etkilenecek markalar

03 Şubat 2025 11:09 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:21

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük vergisi kararının otomobil sektöründe üretim parçalarını etkileyeceği konuşuluyor. Otomobil fiyatlarına zam konuşulurken bazı markalarda 3 bin dolar atış yaşandığı belirtildi. Tedarikçiler gümrük vergilerinin devreye girmesiyle kapanma tehlikesi yaşıyor ve araçlara yine zam bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirilmesi kararı yeni misillemenin önünü açtı. ABD Nüfus Bürosu'na göre, Ocak ve Kasım 2024 arasında Kanada ile ticaret 699 milyar dolar ve Meksika ile 776 milyar dolar oldu. ABD, Meksika'dan ihraç ettiğinden 157,2 milyar dolar daha fazla mal ithal ediyor ve Kanada ile ticaret açığı yaklaşık 55 milyar dolar. Çin, Kasım ayı itibarıyla toplam ticaret 532 milyar doları aşarken ve 270 milyar dolarlık ticaret açığıyla geçen yıl ABD'nin üçüncü büyük ticaret ortağıydı.

Bu kararın özellikle otomobil fiyatları üzerinde etkili olabileceği tartışılıyor. Otomobil üreticilerinin bu konuda savunmasız kalacağı söyleniyor. S&P Global Mobility'ye ( SPGI) göre-0,46%), Kanada ve Meksika'ya uygulanacak tarifelerden orijinal ekipman üreticilerinin hemen hemen hepsi etkilenecek.

ARAÇ MALİYETİNE 3 BİN DOLAR DAHA

2024 yılında iki ülkeden yaklaşık 3,6 milyon hafif araç ithal edildi ve bu, ABD'de satılan tüm araçların %22'sini oluşturuyordu. Wolfe Research, %25'lik bir tarifenin ABD'de satılan araçların ortalama maliyetine yaklaşık 3.000 dolar ekleyeceğini tahmin ediyor.

Volkswagen (VWAGY-0,58%) ABD satışlarının %43'ü Meksika'dan kaynaklanıyordu. Bunu Nissan ( NSANY) takip ediyor. (+1,02%)(%27)

Stellantis (STLA)-3.22%) (%23),

General Motors (GM)-0,10%) (%22),

Ford Motor Co. (F-1.13%) (%15'in hemen altında),

Honda Motor Co. (HMC)-1,73%) (%13)

Toyota Motor Co. (TM)-1.21%)

Hyundai Motor Co. (HYMTF)-0,18%),

Tesla (TSLA)+0,64%)

Her marka ABD satışlarının %8'ini Meksika'dan sağlıyor, S&P Global Mobility'ye göre. GM ve Ford da dahil olmak üzere birçok şirket araçlarını Kanada'dan getiriyor.

GM CEO'su Mary Barra bu hafta yaptığı açıklamada, "Olası tarifelerle ilgili olarak tedarik zincirimiz, lojistik ağımız ve montaj tesislerimizde çalışıyoruz, böylece yakın vadeli etkileri azaltmaya hazırız" dedi.

TÜRKİYE’DE DE TESLA VE FORD SATILIYOR

Tesla CEO'su Elon Musk, geçen yıl şirketin Trump'ın tarifeleri nedeniyle Meksika'daki bir fabrikadaki çalışmalarını durduracağını söylemişti.

Özellikle Tesla ve Ford gibi markaların üretiminde uygulanacak teknik ve parça zamlarının diğer ülkelerdeki araç fiyatlarını da etkileyeceği iddia ediliyor. Türkiye’de de Tesla ve Ford’un modelleri satılıyor. Avrupa'da en çok otomobil satışının yapıldığı 10 ülke arasında Türkiye de bulunuyor.

AVRUPA DA ETKİLENEBİLİR

Avrupa ülkeleri toplu olarak dünyada en yüksek Tesla satışlarının yapıldığı yerler listesinde 3. sırada yer alıyor. Tesla 2019'da Hollanda'da 30.911, Norveç'te 18.798 ve Almanya'da 10.711 araç sattı. Tesla Model 3 aslında 2021'de Norveç'te genel olarak en popüler araçtı.

SATIN ALMADA ZORLUK

Yeni bir otomobilin ortalama fiyatının yaklaşık 3 bin dolar artabileceğini ve zaten tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın olan fiyatların satın alınabilirliği daha da zorlayabileceği tartışılıyor.