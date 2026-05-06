FIA Başkanı resmen açıkladı: F1'de V8 motorlara geçiş tarihi kesinleşti!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in açıklamalarına göre, Formula 1 organizasyonu mevcut V6 hibrit güç ünitelerine veda ederek en geç 2031 yılına kadar yüksek sesli ve sade V8 motorlara geçiş yapacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, dünyasını heyecanlandıracak önemli gelişmeyi resmen paylaştı. Miami Grand Prix'si sırasında Hard Rock Stadyumu'nun pist manzaralı ofisinde konuşan başkan, sporun yönetim organının mevcut karmaşık V6 hibrit motorlardan vazgeçerek yeniden V8 motorlara geçeceğini duyurdu.

Sürecin er ya da geç gerçekleşeceğinin altını çizen yönetici, söz konusu değişikliğin kesinleştiğini ifade etti. Yeni dönemde kullanılacak V8 motorlar, küçük çaplı bir elektrifikasyon sistemine sahip olmaya devam edecek. Ayrıca yeni jenerasyon araçlarda yine tamamen sürdürülebilir yakıtlar tercih edilecek.

HEDEF: DAHA AZ KARMAŞA VE DAHA YÜKSEK SES

Formula 1 organizasyonu halihazırda gücünü elektrik ile içten yanmalı motor arasında yarı yarıya paylaştıran yeni bir güç ünitesi döngüsüne ev sahipliği yapıyor.

Ancak sürücüler, bataryayı şarj etmek maksadıyla yüksek hızlı virajlara girerken hız kesmek (lift and coast) zorunda kalmaktan sürekli şikayet ediyor. Aynı zamanda yarış içindeki start ve hız farklılıkları yüzünden güvenlik endişeleri dile getiriliyor.

