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 | Ömer Faruk Dogan

Ford, 300 binden fazla Mustang Mach-E için geri çağırma kararı aldı

Ford, elektrikli araç serisinin amiral gemilerinden Mustang Mach-E için kritik bir güvenlik sorunu nedeniyle dünya çapında ciddi bir geri çağırma ve satış durdurma kararı aldı.

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Ford, 300 binden fazla Mustang Mach-E için geri çağırma kararı aldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 13:48

Ford, kapı kilitleme sistemindeki potansiyel olarak tehlikeli bir arıza nedeniyle 300.000'den fazla Mustang Mach-E elektrikli araç için dünya çapında satış durdurma ve geri çağırma kararı aldı.

Driveteslacanada.ca'nın haberine göre, sorun, 2021 ile 2025 model yılları arasındaki Mach-E modellerini etkiliyor ve aracın 12 voltluk batarya sistemiyle ilgili bir yazılım probleminden kaynaklanıyor.

FORD'A TOPLU DAVA AÇILDI

Otomobil üreticisi şu anda bu sorun nedeniyle bir toplu dava ile de karşı karşıya.

Ford’a göre, eğer 12V batarya beklenmedik şekilde boşalırsa (özellikle 8,4 voltun altına düşerse) ve araç kapalı durumdaysa, ön kapılar, sürücü veya ön yolcu mekanik iç açma kolunu kullanarak araçtan inip kapıyı kapattığında, kapı dışarıdan açılamayacak şekilde kilitli kalabilir.

Arka kapılarda mekanik acil açma kolu bulunmadığından, özellikle küçük çocuklar veya hassas durumdaki bireyler içeride kaldığında daha büyük bir risk oluşuyor.

Ford, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi geliştirdiğini ve 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulmasının beklendiğini açıkladı. Ancak güncelleme uzaktan gönderilemeyecek ve araç sahiplerinin güç aktarma ve araç içi teşhis modüllerinin yeniden programlanması için araçlarını bayiye götürmeleri gerekecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ford geri çağırma programı tam olarak hangi modelleri etkiliyor?
2021 ile 2025 model yılları arasındaki tüm Ford Mustang Mach-E modelleri bu geri çağırma kapsamında yer alıyor.
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#Otomobil
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