Ford CEO'sundan Çinli rakipleri için ABD hükümetine çağrı!

Fox News kanalına özel bir röportaj veren Ford CEO'su Jim Farley, Çin menşeli elektrikli otomobillerin ABD sokaklarında yer almaması gerektiğini belirtti. Farley'e göre Çinli markalar, Amerikan otomotiv endüstrisi üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir.
Çinli üreticilerin devlet destekleri sayesinde devasa bir üretim kapasitesine ulaştığı uzun süredir sektörde tartışılıyor. Röportajda bu konuya değinen Farley, "Ülkemize girmelerine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı. Üretimin Amerika'nın kalbi ve ruhu olduğunu vurgulayan CEO, ihracat dalgasına yenik düşmenin ülke için felaket olacağının altını çizdi.
Farley ayrıca ortada adil bir rekabetin olmadığını sözlerine ekledi.
Çin pazarında BYD ve Xiaomi gibi yüzü aşkın elektrikli araç şirketi faaliyet gösteriyor. Bu markaların en büyük avantajı, Amerikan rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetlerle ve üst düzey özelliklere sahip otomobiller üretebiliyorlar. Çin iç pazarındaki talebin 29 milyon seviyesinde kalmasına rağmen, ülkedeki üretim kapasitesinin 50 milyonu aşması dikkat çekiyor.
Üretim fazlası araçlar ise giderek artan bir hızla Avrupa ve Kanada pazarlarına yayılıyor. Ford CEO'su da aradaki farkın ABD'deki tüm araç satışlarını tek başına karşılayabilecek büyüklükte olduğunu dile getirdi.
Çinli araçlarda bulunan kameraların çok fazla veri topladığını hatırlatan Farley, siber güvenlik risklerine de dikkat çekti. Nitekim ABD hükümeti de benzer endişeleri taşıyor. Hatırlanacağı üzere Biden yönetimi, Çin kaynaklı bağlantı teknolojilerinin otomobillerde kullanımını yasaklayan kuralları devreye almıştı.
Öte yandan otomotiv endüstrisinden Çinli araçlara karşı yayılan itiraz sesleri Ford ile sınırlı değil. Mart ayında beş farklı otomotiv lobi grubunun liderleri ABD Başkanına ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e bir mektup göndererek ekonomik ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle Çinli şirketlerin ABD dışında tutulmasını talep etti.
Geçtiğimiz ay ise Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno, Çinli araçları bir "kanser" olarak nitelendirerek daha sert bariyerler kurulacağına dair söz verdi.