Ford CEO'sundan Çinli rakipleri için ABD hükümetine çağrı!

Çinli elektrikli araç üreticilerinin küresel pazardaki agresif büyümesi Amerikalı otomobil devlerini endişelendiriyor. Ford CEO'su Jim Farley, yerli üretimi korumak adına Çinlilerin ABD pazarına girişinin engellenmesi gerektiğini savundu.

Ford CEO'sundan Çinli rakipleri için ABD hükümetine çağrı!
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 13:53
Fox News kanalına özel bir röportaj veren Ford CEO'su Jim Farley, Çin menşeli elektrikli otomobillerin ABD sokaklarında yer almaması gerektiğini belirtti. Farley'e göre Çinli markalar, Amerikan otomotiv endüstrisi üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir.

Ford CEO'su Jim Farley, Çin menşeli elektrikli otomobillerin ABD sokaklarında yer almamasını ve bunun Amerikan otomotiv endüstrisi için yıkıcı etkileri olabileceğini belirtti.
Farley'e göre, Çinli üreticiler devlet destekleri sayesinde devasa bir üretim kapasitesine ulaştı ve adil bir rekabet ortamı yok.
ABD'deki tüm araç satışlarını karşılayabilecek büyüklükte üretim fazlası araçların Avrupa ve Kanada pazarlarına yayıldığı ifade edildi.
Farley, Çinli araçlarda bulunan kameraların çok fazla veri topladığını hatırlatarak siber güvenlik risklerine dikkat çekti.
Otomotiv endüstrisinden ve siyasetçilerden Çinli araçlara karşı benzer itirazlar geliyor ve ekonomik/ulusal güvenlik riskleri nedeniyle ABD dışında tutulmaları talep ediliyor.
"ADİL BİR REKABET ORTAMI YOK"

Çinli üreticilerin devlet destekleri sayesinde devasa bir üretim kapasitesine ulaştığı uzun süredir sektörde tartışılıyor. Röportajda bu konuya değinen Farley, "Ülkemize girmelerine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı. Üretimin Amerika'nın kalbi ve ruhu olduğunu vurgulayan CEO, ihracat dalgasına yenik düşmenin ülke için felaket olacağının altını çizdi.

Farley ayrıca ortada adil bir rekabetin olmadığını sözlerine ekledi.

Çin pazarında BYD ve Xiaomi gibi yüzü aşkın elektrikli araç şirketi faaliyet gösteriyor. Bu markaların en büyük avantajı, Amerikan rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetlerle ve üst düzey özelliklere sahip otomobiller üretebiliyorlar. Çin iç pazarındaki talebin 29 milyon seviyesinde kalmasına rağmen, ülkedeki üretim kapasitesinin 50 milyonu aşması dikkat çekiyor.

Üretim fazlası araçlar ise giderek artan bir hızla Avrupa ve Kanada pazarlarına yayılıyor. CEO'su da aradaki farkın ABD'deki tüm araç satışlarını tek başına karşılayabilecek büyüklükte olduğunu dile getirdi.

FARLEY'E GÖRE SİBER GÜVENLİK RİSKİ DE VAR

Çinli araçlarda bulunan kameraların çok fazla veri topladığını hatırlatan Farley, risklerine de dikkat çekti. Nitekim ABD hükümeti de benzer endişeleri taşıyor. Hatırlanacağı üzere Biden yönetimi, Çin kaynaklı bağlantı teknolojilerinin otomobillerde kullanımını yasaklayan kuralları devreye almıştı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE SİYASİLER AYNI FİKİRDE

Öte yandan otomotiv endüstrisinden Çinli araçlara karşı yayılan itiraz sesleri Ford ile sınırlı değil. Mart ayında beş farklı otomotiv lobi grubunun liderleri ABD Başkanına ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e bir mektup göndererek ekonomik ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle Çinli şirketlerin ABD dışında tutulmasını talep etti.

Geçtiğimiz ay ise Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno, Çinli araçları bir "kanser" olarak nitelendirerek daha sert bariyerler kurulacağına dair söz verdi.

