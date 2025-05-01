Ford Fiesta geri dönebilir! Ama çok büyük bir farkla

Volkswagen ile yaptığı iş birliğinden doğan ilk elektrikli araç modellerinin başarısından cesaret alan Ford, 2023'te üretimi sonlanan ikonik Fiesta modelini, yeniden yollara döndürmeyi planlıyor. Ancak yeni Fiesta elektrikli olabilir.

Ford'un ikonik Fiesta ismi, Volkswagen'in yardımıyla geri dönebilir. Auto Express sitesinin haberine göre, iki markanın, ilk projelerinin "çok başarılı" olmasının ardından yeni iş birlikleri üzerinde çalıştıkları belirtildi.

Son Ford Fiesta Temmuz 2023’te üretim hattından inmişti. Ancak Ford Explorer ve Capri modellerinin VW'nin ID.4 ve ID.5 platformlarını kullanmasına olanak tanıyan anlaşmanın başarısı, Fiesta'nın sürpriz bir dönüş yapma ihtimalini gündeme getirdi.

Henüz resmi bir onay gelmemiş olsa da, Volkswagen'in satış ve pazarlamadan sorumlu yöneticisi Martin Sander, Ford ve VW'nin elektrikli araç ortaklığını "çok başarılı" olarak nitelendirdiğini ve "gelecekte tekrar teknoloji paylaşımı yapılmasını göz ardı etmek istemediğini" söyledi.

ELEKTRİKLİ FORD FIESTA KAÇ KM MENZİL SUNACAK?

Ford Avrupa'nın eski yöneticisi olan Sander'ın açıklamaları, VW'nin ID.1 ve ID.2 modellerine altyapı sağlayacak kısaltılmış MEB Entry platformunu temel alan yeni nesil, elektrikli Ford imzalı küçük otomobiller ve şehir arabaları olasılığını doğurabilir. Bu platformla üretilecek olası yeni Fiesta, 450 km'ye kadar menzil ve 125 kW DC hızlı şarj kapasitesi sunabilir.

Ford, görüşmelerin başlayıp başlamadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınsa da, "doğru segmentlerde rekabet edebilme yeteneğine güveniyoruz" açıklamasıyla, piyasa trendlerini takip edip gerektiğinde yatırım yapacağının sinyalini verdi.