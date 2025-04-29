Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ford elektrikli araçlar için yeni bataryayı tanıttı! Hem performansı artıracak hem de maliyetleri düşürecek

Elektrikli araç pazarında rekabeti yeni bir boyuta taşıyan Ford, geliştirdiği Lityum Manganezce Zengin (LMR) bataryalarla hem menzil kaygısına hem de yüksek maliyet sorununa çözüm vadediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 12:00

Elektrikli araç pazarı hızla gelişmeye devam ederken, batarya teknolojisi büyük otomobil üreticileri için adeta 'yeni bir savaş alanı' haline geldi. Şu anda piyasada bulunan çoğu araç, ya lityum demir fosfat (LFP) ya da nikel manganez kobalt (NMC veya NCM) bataryalarını kullanıyor. Bazı üreticiler ise sodyum-iyon batarya seçeneklerini araştırıyor.

Çıtayı bir adım daha yukarı taşımak isteyen Ford önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli araç serisine entegre etmeyi planladığı yeni bir batarya kimyasını duyurdu: Lityum Manganezce Zengin (LMR) bataryalar. Bu bataryalar, Ford'un Batarya Mükemmeliyet Merkezi'nde geliştirildi.

Ford elektrikli araçlar için yeni bataryayı tanıttı! Hem performansı artıracak hem de maliyetleri düşürecek

LMR BATARYALAR İLE MENZİL KAYGISI AZALACAK

Ford'un elektrikli tahrik mühendisliği direktörü Charles Poon, LinkedIn'de yayınladığı bir yazıda, LMR bataryaların geleneksel yüksek nikel akülerden daha yüksek bir enerji yoğunluğu sunduğunu açıkladı. Poon'a göre bu durum, Ford'un elektrikli araçlarının daha uzun menzile sahip olmasını sağlıyor ve böylece birçok sürücünün yaşadığı "menzil kaygısını" önemli ölçüde azaltıyor.

DAHA UCUZ OLACAK

LMR bataryalarının, güvenlik profili açısından LFP bataryalarla benzer bir seviyeye ulaşacak şekilde tasarlandığı ve mevcut orta-nikel bataryalara kıyasla "önemli ölçüde" daha ucuz olacağı ifade edildi. Poon ayrıca, LMR bataryalarını, "sonrasında ne olacak?" sorusuna Ford’un cevabı olarak tanımladı. Şirket halihazırda LFP ve NCM bataryalı elektrikli araçlar satıyor.

Ford elektrikli araçlar için yeni bataryayı tanıttı! Hem performansı artıracak hem de maliyetleri düşürecek

Ford'a göre yeni batarya teknolojisinin bir diğer avantajı da; elektrikli araçlar ile benzinli araçlar arasında maliyet eşitliği sağlaması.

LMR kimyasının geliştirilmesinde Ford'un mevcut batarya ortaklarından (CATL, LG veya SK On) biriyle iş birliği yapıp yapmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Poon yalnızca Michigan'daki Ford tesisinde çalışan 135'ten fazla "dünya çapında kimyager, üretim mühendisi ve bilim insanı"nı bu başarıdan dolayı övdü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan otomotiv sektörüne nefes aldıracak hamle
Elektrikli Ferrari için net tarih belli oldu! Aracın tahmini görüntüsünü paylaştılar

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araç nedir?
Elektrikli araç (EV - Electric Vehicle), hareket etmek için tamamen veya kısmen elektrik enerjisi kullanıyor. Geleneksel benzinli veya dizel motorlar yerine elektrik motoru ile çalışır. Gücünü, genellikle lityum-iyon gibi şarj edilebilir bataryalardan alır.
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.