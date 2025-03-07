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 | Ömer Faruk Dogan

Ford Focus sahibi olmak için son günler: "Keşke alsaydım" dememek için acele edin! Üretimden kalkacağı tarih belli oldu

Ford, otomobil dünyasını sarsan bir kararla, Fiesta ve Mondeo'nun ardından Focus modelinin de fişini çekeceğini duyurdu. Focus sahibi olmak isteyen vatandaşlar, stoklar tükenmeden önce sipariş verebilecek. İşte Focus'un üretimden kalkacağı tarih.

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KAYNAK:
Motor1
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 15:31

Ford, Avrupa pazarında önemli bir yere sahip olan Focus modelinin üretimini Kasım 2024'te sona erdireceğini duyurdu. Daha önce Mondeo ve Fiesta'yı üretimden kaldıran otomotiv devi, kompakt sınıftaki temsilcisini de tarihin tozlu sayfalarına eklemiş olacak.

FORD FOCUS, STOKLAR TÜKENENE KADAR SİPARİŞ VERİLEBİLECEK

Marka yetkilileri, müşterilerin hâlâ yeni araç siparişi verebileceğini ancak Almanya'daki Saarlouis fabrikasında üretimin durmasıyla sipariş alımının tamamlanacağını belirtti. Kalan araçlar bayilerdeki stoklarla sınırlı olacak. Focus, 1998'de Escort'un yerini alarak büyük bir çıkış yapmış ve yıllar boyunca hatchback segmentinde önemli bir rol oynamıştı.

CEO Jim Farley geçtiğimiz günlerde Ford'un "sıkıcı otomobil işinden çıkıp ikonik araç işine girdiğini" söyledi. Fiesta ve Mondeo gibi araçların, müşterilerin favorisi olduğunu ancak Ford'un gelecekteki yatırımlarını garanti edecek kadar kâr elde getirmediğini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ford Focus almak isteyenler için ne kadar süreleri var?
Ford, Kasım 2024'e kadar üretime devam edecek, ancak stoklar sınırlı. Üretim sona erdikten sonra sadece bayilerdeki mevcut araçlar satışta olacak.
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#Otomobil
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