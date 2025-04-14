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 | Suat Vilgen

Hangi hibrit sedan daha iyi, Honda mı Toyota mı? A'dan Z'ye kıyaslandı

Benzinli muadillerinden daha pahalı olmalarına rağmen, hibrit araçlar yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle çok cazip hale geldi. Bu segmentin en güçlü rekabeti ise Honda ile Toyota arasında yaşanıyor. Peki Hangi hibrit araç daha iyi? Ünlü otomobil blogu "Driving" bu soruya cevap aradı. İşte tetst sürüşleriyle varılan şaşırtıcı sonuç...

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Hangi hibrit sedan daha iyi, Honda mı Toyota mı? A'dan Z'ye kıyaslandı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 14:12

Hibrit otomobiller, özellikle şehir içi kullanımda sundukları düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekerken, giriş seviyesi modellerde genellikle sürüş keyfi ya da yüksek konfor beklentileri ikinci planda kalıyor. Ancak Honda, yeni Civic Hybrid ile bu algıyı değiştirme peşinde. Bu iki iddialı markanın hibrit sedan araçlarının A’dan Z’ye kıyaslandığı test sürüşünde "Hangisi daha iyi?" sorusunun cevabını verdi.

Hangi hibrit sedan daha iyi, Honda mı Toyota mı? A'dan Z'ye kıyaslandı

TASARIMDA HONDA ÖNE ÇIKIYOR

Ünlü otomobil blogu Driving'in test sürüşüyle desteklediği kıyaslama haberine göre Toyota Corolla Hybrid, dış tasarımıyla ilk bakışta etkileyici bir imaj çiziyor. Özellikle XSE donanım seviyesindeki sportif detaylar ve bordo renk tercihi dikkat çekici. Ancak iç mekâna geçtiğinizde, bu etkileyici görünüm bir miktar sönüyor. Kontrol düğmelerinin azlığı, ısıtma-soğutma sistemine erişimin zorluğu ve sade kokpit tasarımı kullanıcı deneyimini sınırlıyor.

Honda Civic Hybrid ise hem dış hem iç tasarımda dengeli bir başarı sergiliyor. Sport Touring donanımı daha kaslı ve köşeli bir duruş sunsa da, asıl fark iç mekânda ortaya çıkıyor. Gösterişli havalandırma ızgaraları, işlevsel düğmeler ve kolay erişilebilir kontroller sürücüyü daha mutlu ediyor. Civic'in kabin tasarımı, Corolla'ya göre çok daha kullanıcı dostu ve modern.

Hangi hibrit sedan daha iyi, Honda mı Toyota mı? A'dan Z'ye kıyaslandı

HANGİ ARAÇ DAHA FERAH VE KONFORLU?

İki model de iç mekânda benzer diz ve omuz mesafesi sunuyor. Toyota arka koltukta biraz daha avantajlı olsa da, bagaj hacminde Civic öne geçiyor. Her iki araçta da koltuklar yatırılarak geniş yükleme alanı elde edilebiliyor.

Ancak bilgi-eğlence sistemine gelindiğinde farklar belirginleşiyor. Civic’in Android Auto bağlantısı ve kablosuz şarj özellikleri kağıt üstünde iddialı olsa da, test sürecinde bağlantı problemleri yaşandı. Toyota’nın sistemi daha sade olsa da, bağlantı konusunda daha güvenilir çalıştı. Ayrıca Civic çift bölgeli iklim kontrolü sunarken, Corolla yalnızca tek bölgeyle yetiniyor—bu da özellikle yolculuk esnasında rahatsızlık yaratabiliyor.

Hangi hibrit sedan daha iyi, Honda mı Toyota mı? A'dan Z'ye kıyaslandı

PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİNDE CİVİC FARK ATIYOR

Civic Hybrid, performans konusunda Corolla’ya fark atıyor. Honda, daha büyük Accord modelinden aldığı 2.0 litrelik motoru ve elektrikli üniteyi Civic’e uyarlayarak toplamda 200 beygir ve 232 Nm tork sunuyor. Bu sayede sürüş daha akıcı ve güçlü hissediliyor.

Toyota Corolla Hybrid ise 1.8 litrelik motoru ve iki elektrikli üniteyle 138 beygir sunuyor. Güç eksikliği özellikle yokuşlarda ve ani hızlanmalarda hissediliyor. Ayrıca Toyota’nın CVT şanzımanı yüksek devirlerde gürültülü çalışıyor.

Yakıt tüketimiyse kâğıt üzerinde Civic’te 4.9 L/100 km, Corolla’da ise 5.3 L/100 km. Ancak test sırasında iki araç da kış koşullarında yaklaşık 7.0 L/100 km tüketim değerine ulaştı.

Hangi hibrit sedan daha iyi, Honda mı Toyota mı? A'dan Z'ye kıyaslandı
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KIŞ KOŞULLARINDA 4X4 AVANTAJI GÖRECELİ

Corolla Hybrid’in öne çıkan özelliklerinden biri olan dört tekerlekten çekiş sistemi, teoride kış koşullarında avantaj sunmalı. Ancak test sürüşünde, Corolla’nın arka tekerleklere yeterli güç aktaramadığı ve kaygan zeminde zorlandığı görüldü.

Buna karşılık, sadece önden çekişli olan Civic Hybrid, beş santimlik karı sorunsuz geçti ve dağ yollarında güvenli bir sürüş sundu. Honda’nın süspansiyon sistemi ve genel yol tutuşu da Corolla’ya göre daha dengeli ve güven verici bulundu.

Sonuç olarak, dört tekerlekten çekiş sisteminin kış koşullarında her zaman büyük bir fark yaratmadığı; kaliteli bir lastik tercihinin daha önemli olduğu bir kez daha görüldü.

Hangi hibrit sedan daha iyi, Honda mı Toyota mı? A'dan Z'ye kıyaslandı
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SONUÇ: DIŞ GÖRÜNÜMDE BAŞA BAŞ, KABİNDE BİR ADIM ÖNDE

Honda Civic Hybrid, hem tasarım hem performans hem de sürüş deneyimi açısından Toyota Corolla Hybrid’in bir adım önüne geçiyor. Toyota, yıllardır hibrit konusunda uzman bir marka olsa da, bu kıyaslamada Honda'nın daha cesur ve yenilikçi yaklaşımı öne çıkıyor. Tabii ki bu üstünlük, Civic’in daha yüksek fiyat etiketiyle geliyor. Ancak hibrit sınıfında “en iyiyi” arıyorsanız, fazladan ödediğiniz her kuruşun karşılığını Civic’te bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

2025 MODEL TOYOTA COROLLA FİYATI NE KADAR?
Nisan 2025 bayi fiyat listesine göre sıfır Toyota Corolla'nın Hybrid araçlar 2.012.500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
ETİKETLER
#hibrit araç
#Honda Civic
#Toyota Corolla
#Hibrit Otomobil
#yakıt sarfiyatı
#Otomobil
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