Her dizel aracı ekonomik sanmayın! İşte “yakıt canavarı” olan araçlar…

Yüksek akaryakıt fiyatları, araç alıcılarını ve mevcut dizel sahiplerini yakıt tüketimi konusunda daha hassas hale getirdi. Dizel motorlar, genel olarak benzinli rakiplerine göre daha verimli kabul edilir. Ancak bu genelleme, her zaman geçerli değildir. Büyük motor hacmine sahip, ağır, aerodinamik olarak daha az verimli veya sadece performansa odaklı tasarlanmış bazı dizel araçlar, şaşırtıcı derecede yüksek yakıt faturaları çıkarabilir. Peki, piyasada bulunan hangi dizel modeller, bu "yakıt canavarları" listesinde yer alıyor?

Dizel motorların doğası gereği sunduğu yüksek verimlilik, bazı faktörler nedeniyle gölgede kalabilir:

Motor Hacmi ve Gücü: Büyük motor hacmine ve yüksek beygir gücüne sahip dizel motorlar, daha fazla performans sunar ancak bu gücün bir bedeli vardır. Yüksek tork, özellikle ağır araçlarda yakıt tüketimini artırabilir.

Aracın Ağırlığı ve Boyutu: SUV'lar ve pick-up'lar gibi ağır ve büyük araçlar, aynı motor hacmine sahip kompakt otomobillere göre daha fazla yakıt tüketir. Aracı hareket ettirmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar.

Aerodinamik Direnç: Yüksek ve geniş araçlar, rüzgara karşı daha fazla direnç gösterir. Bu da özellikle yüksek hızlarda yakıt tüketimini önemli ölçüde artırır.

Dört Çeker Sistemi (AWD): Sürekli dört çeker (AWD) sistemine sahip araçlar, ek aktarma organları nedeniyle standart iki çeker modellere göre daha fazla enerji harcar.

Eski Teknoloji: Daha eski nesil dizel motorlar, günümüzdeki kadar optimize edilmemiş enjeksiyon sistemlerine veya partikül filtrelerine (DPF) sahip olabilir, bu da verimliliği düşürür.