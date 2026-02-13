Herkesin aracında sık kullandığı o özellik cep düşmanı çıktı: Motoru tüketiyor, 20 bin TL'lik masraf çıkartıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Obama döneminden kalma start-stop sistemi teşviklerini iptal etti. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), otomotiv sektöründe yaygın kullanılan start-stop özelliğine verilen emisyon kredilerini kaldırma kararı aldı. Bu krediler, üreticilere bu sistemi araçlarına yerleştirdikleri için sağlanan teşviklerdi, üreticiler bu kredilerle daha katı emisyon standartlarına uymada kolaylık sağlıyordu.

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK İDDİASI

Trump, bu adımın 1,3 trilyon doların üzerinde düzenleyici maliyeti ortadan kaldıracağını, otomobil fiyatlarının da düşmesine yardımcı olacağını belirtti.

Yeni araçlarda yaygın olarak kullanılan start/stop özelliği araçlar rölantide çalışırken, kırmızı ışıkta beklerken veya trafikte sıkışıp kalırken, benzinli motorları kapatıyor. Bu özelliğin sıkça kullanılması mekanik zararları beraberinde getiriyor. Oto uzmanları Ünal Karaaslan ve Halil Çınar konuya ilişkin tgrthaber.com editörü Murat Makas’a özel açıklamalarda bulundu.

MARŞ DİNAMOSUNA CİDDİ ZARAR VERİYOR

Araç bakım uzmanı Halil Çınar start/stop zararlarından bahsederek, ''Star-Stop özelliği marş dinamosu ve aküye zarar verir. Durmadan 2 metre ilerliyor araç stop ediyor, motorda kurum arızasına sebep oluyor. Marş dinamosuna aşırı yük biner. Benim arabamda da var kapatıyorum. Uzun trafikte çok sıkıntı olmayabilir. Sürekli stop et çalıştır motora baskı yapabilir'' dedi.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE TASARRUF ÇOK ZOR

Ayrıca Halil Çınar araç fiyatlarında tasarruf olacağı konusuna ilişkin, ''Ben tasarruf ve fiyatlarda düşüş olacağını sanmıyorum. İstanbul trafiğinde tasarruf etmek çok zor. Star-stop yakıtı düşürmüyor aslında. Marş basma esnasında aslında daha fazla yakıta ihtiyaç duyuyorsunuz.'' dedi.

ARIZA 15-20 BİN TL CEP YAKIYOR

Oto elektrikçi Ünal Karaaslan ise ''Mekanik anlamda zararlarından biri aracın trafikte hareket süresini 1-2 saniye kısıtlıyor. Marş dinamosunda kömürlerle çalışan sistemin ömrünü kısaltır. Yüksek kilometrelerde karşımıza çıkıyor. Arabada en çok enerjiyi marş dinamosu talep eder. Araç motoru bu enerjiyi elektrik akımından aküye yük sağlıyor. Aküde belki ömür kısalmaz ama sürekli gerilim olur. Çoğunlukla marş dinamosu ve kablo arızası oluyor. Genelde bu arızayı gidermek için Alman arabalarını örnek verecek olursam 15-20 bin TL arası cepten çıkıyor. 6-7 bin TL de minimum zarar verebilir.'' dedi.

Yapılan bir araştırmada bu özelliğin sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt ekonomisini yaklaşık %7 ile %26 arasında iyileştirebileceğini ortaya koydu. Ünal Karaaslan tasarruf söylentilerine ilişkin ''Ar-ge çalışmalarında büyük maliyetler olur. İstanbul’da yoğun trafikte tasarruf olarak avantaj sağlayabilir. Araçlar hep trafikte kullanılmıyor. Üretim maliyetleri de düşünüldüğünde gereksiz geliyor bana'' ifadelerini kullandı.