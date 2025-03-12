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 | Ömer Faruk Dogan

Honda birleşmesi başarısız olunca Nissan CEO'su istifa etti

Japonya'nın dev otomotiv şirketlerinden Nissan'da üst düzey bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir beklenen ancak başarıya ulaşamayan Honda birleşmesi nedeniyle Nissan CEO'su Makoto Uchida istifa ettiğini duyurdu.

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Honda birleşmesi başarısız olunca Nissan CEO'su istifa etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 09:39

2019 yılından bu yana Nissan'ın CEO'luk görevini yürüten Makoto Uchida, Nissan'ın zorlu süreçlerini yönetmeye çalışmış, özellikle eski CEO Carlos Ghosn'un finansal usulsüzlük skandalından sonra şirketin yeniden yapılanmasında önemli rol üstlenmişti. Ancak Uchida döneminde şirketin finansal performansı beklenen düzeye ulaşamadı.

Nissan CEO Makoto Uchida

"RADİKAL DEĞİŞİKLİK KAÇINILMAZ OLDU"

Özellikle 2023 yılında başlayan ekonomik sıkıntılar, Nissan'ın piyasa payında ciddi düşüşlere neden oldu. Şirket, global satışlardaki gerilemenin yanı sıra yaşlanan model gamı nedeniyle tüketicilerden de olumsuz geri dönüşler aldı. Bunun yanında üretim hatlarında yaşanan kesintiler ve birçok ülkedeki işten çıkarmalar, Nissan'ın mali açıdan önemli zararlara uğramasına yol açtı.

Bütün bunların üzerine Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, Nissan yönetimini harekete geçirdi. Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Yasushi Kimura, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin içinde bulunduğu kritik döneme vurgu yaparak, "Sektör genelindeki zorlukları ve Nissan'ın son dönem performansını göz önüne aldığımızda, üst yönetimde radikal bir değişikliğin kaçınılmaz olduğuna karar verdik" dedi.

Ivan Espinosa

YENİ NISSAN CEO'SU IVAN ESPINOSA OLDU

Ivan Espinosa, 1 Nisan 2025 itibarıyla CEO koltuğuna oturacak. Espinosa, Nissan'ın ürün planlama departmanında uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapmış deneyimli bir isim olarak dikkat çekiyor. Yönetim kurulu, Espinosa'nın şirketi yeniden büyüme ve kârlılık yoluna sokacak stratejik vizyona sahip olduğunu belirtti.

Görevinden ayrılan Uchida ise yaptığı açıklamada, şirketin geleceği için bu kararın zorunlu olduğunu ifade etti ve ekledi: "Son dönemde aldığımız kararlar, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki ek ithalat tarifeleri ve Honda birleşmesinin gerçekleşmemesi nedeniyle yeterince başarılı olmadı. Şirketin önü açılmalı ve yeni yönetim stratejileriyle güç kazanmalı."

Nissan'ın üst yönetiminde Espinosa'nın yanı sıra kapsamlı bir revizyon yapılması bekleniyor. Şirket, önümüzdeki aylar boyunca finansal toparlanma hedefleri doğrultusunda daha agresif hamleler yapmaya hazırlanıyor. Uchida, Haziran 2025'te yapılacak genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulundaki görevini sürdürecek ve yeni yönetime geçiş sürecinde destek sağlayacak.

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