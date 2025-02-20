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 | Ömer Faruk Dogan

Honda Türkiye'de üretime geri dönüyor! İlk motosiklet modelleri yolda

Japon otomotiv devi Honda, 2021 yılında Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandırmasının ardından yeniden üretim sahasına dönüyor. Ancak bu kez hedef motosiklet sektörü. Türkiye'de hızla büyüyen motosiklet pazarını ve artan ithalat maliyetlerini göz önünde bulunduran Honda, yerli üretim planlarını resmen duyurdu.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 13:52

Japon devi Honda, Türkiye'de üretime yeniden başlıyor. 2021 yılında Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandıran marka, bu kez motosiklet üretimi için düğmeye bastı. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'de motosiklet üretimi için çalışmaların resmen başladığını ve çok yakında detayların açıklanacağını duyurdu.

HONDA TÜRKİYE, ÜRETİM SERÜVENİNE YENİDEN BAŞLIYOR

Honda, Türkiye'de motosiklet pazarının hızla büyümesi ve yeni gümrük vergilerinin oluşturduğu maliyet baskısı nedeniyle yerli üretime yöneliyor. Yeni gümrük gözetim vergisiyle ithalat maliyetleri yüzde 400'e kadar artarken, Honda bu durumu avantaja çevirmek için yerli üretim fizibilite çalışmalarına başladı.

Honda motosiklet

Bülent Kılıçer, "Hangi model hangi kapasiteyle üretilecek, önümüzdeki dönemde konuşacağız. Marka olarak, 100 birimlik işin 60 birimini planlamaya ayırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçer, çok uzun sürmeyen bir süre içerisinde bu çalışmaların biteceğini ve üretim için kararlarını verip açıklayacaklarını sözlerine ekledi. "Bir veya iki ay içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR VEYA MANİSA TERCİH EDİLEBİLİR

Habertürk'ün aktardığına göre, Japon devinin Türkiye'de üretim için hangi şehri tercih edebileceği konusunda resmi bir açıklama henüz gelmezken, kulislerde tıpkı Çinli otomobil devi BYD'de olduğu gibi Ege Bölgesinin tercih edilebileceği konuşuluyor. Bu aşamada hem lojistik hem de sanayileşme açısından önemli konumu sebebiyle Manisa veya İzmir'in tercih edilebileceği üzerinde duruluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Honda hangi ülkenin malı?
Honda, 1948 yılında Soichiro Honda tarafından Japonya'da kuruldu. Başlangıçta motosiklet üretimi yapıyordu. Zamanla otomobil, su motoru, (gemi, tekne, yat vb.) robot, güç ekipmanları da üretmeye başladı.
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#Otomobil
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