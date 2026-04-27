Honda'dan otomobil piyasasına damga vuran karar! Güney Kore'den çekiliyor

Japon otomobil devi Honda son dönemlerde aldığı kritik kararlarla otomobil piyasasında gündem oldu. Türkiye'de Honda Civic satışlarını durduran Honda, Güney Kore'deki tüm otomobil satışlarını sonlandırıyor.

HONDA KORE FAALİYETLERİ DURDU

Honda'nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan Honda'nın motosiklet ve otomobil satış iştiraki Honda Kore'nin otomobil satış faaliyetlerinin 2026 yılının sonunda sona ereceğini duyurdu.



Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında ve orta ve uzun vadeli rekabet gücünü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme sonrasında Honda, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

ARAÇ BAKIMI DESTEĞİ VERİLECEK

Otomobil satışlarının durdurulmasından sonra bile Honda, Güney Kore pazarındaki Honda araç müşterilerine araç servisi ve bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecek.