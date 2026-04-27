Honda'dan otomobil piyasasına damga vuran karar! Güney Kore'den çekiliyor

Türkiye'de Honda Civic satışlarını durdurma kararı alan Honda, Güney Kore'deki tüm otomobil satışlarını sonlandırıyor.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 10:32

Japon otomobil devi son dönemlerde aldığı kritik kararlarla otomobil piyasasında gündem oldu. Türkiye'de Honda Civic satışlarını durduran Honda, 'deki tüm otomobil satışlarını sonlandırıyor.

Japon otomobil devi Honda, Güney Kore'deki otomobil satışlarını 2026 yılının sonunda sonlandırıyor.
Honda'nın Güney Kore'deki iştiraki Honda Kore, 2026 sonunda otomobil satışlarını durduracak.
Bu karar, küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarındaki değişimler ve kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifiyle alındı.
Otomobil satışları sona erse de, Honda Güney Kore'deki müşterilerine araç servisi, bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği sunmaya devam edecek.
HONDA KORE FAALİYETLERİ DURDU

Honda'nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan Honda'nın motosiklet ve otomobil satış iştiraki Honda Kore'nin otomobil satış faaliyetlerinin 2026 yılının sonunda sona ereceğini duyurdu.

Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında ve orta ve uzun vadeli rekabet gücünü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme sonrasında Honda, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

ARAÇ BAKIMI DESTEĞİ VERİLECEK

Otomobil satışlarının durdurulmasından sonra bile Honda, Güney Kore pazarındaki Honda araç müşterilerine araç servisi ve bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Porsche rotayı değiştiriyor: Bugatti ve Rimac hisselerini satıyor
ETİKETLER
#güney kore
#honda
#otomotiv
#Honda Civic
#Otomobil Satışı
#Otomobil
