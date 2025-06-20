Honda'nın Türkiye efsanesi dünyada da karaborsaya düştü! 25 yıllık arabanın fiyatı cep yakıyor

Türkiye’de bir zamanlar hız tutkunlarının gözdesi olan Honda S2000, dünya genelinde koleksiyoncuların yeni favorisi haline geldi. Üretimi yıllar önce sona eren model, şu sıralar dudak uçuklatan rakamlara satılıyor.

1999 ile 2009 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Honda S2000, Türkiye’de olduğu kadar dünya genelinde de koleksiyonerlerin gözdesi olmaya başladı. Aradan 15–20 yıl geçmesine rağmen, bu ikonik spor otomobilin fiyatı giderek yükseliyor.

108 BİN DOLARA ALICI BULDU

Car Buzz'da yer alan habere göre, ABD’de geçtiğimiz aylarda yalnızca 67 kilometredeki bir Honda S2000, 95 bin dolara satıldı. Japonya’da ise düşük kilometreli modeller 7 ila 9 milyon yen (yaklaşık 50–60 bin dolar) arasında alıcı buluyor. Özellikle “Club Racer” (CR) adı verilen özel versiyonlar, yatırımcıların radarına girmiş durumda. Bu versiyonun mükemmel durumdaki bir örneği kısa süre önce 108 bin dolara alıcı buldu.

FİYAT ORTALMASI 44 BİN DOLAR

Fiyatlardaki artış bununla da sınırlı değil. 2004 sonrası üretilen AP2 kasalar da geçtiğimiz yıla göre yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. ABD merkezli Hagerty verilerine göre Honda S2000’in ortalama piyasa değeri 44 bin dolar (1 milyon s745 bin tl) seviyesine ulaştı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE SINIFININ ÖTESİNDE

Honda S2000’in bu kadar rağbet görmesinin başlıca sebeplerinden biri, zamana meydan okuyan mühendislik detayları. 9.000 devir çevirebilen 2.0 litrelik VTEC motoru, manuel şanzımanı, arka tekerlekten itişli yapısı ve mükemmele yakın 50/50 ağırlık dağılımı, onu hâlâ sürüş keyfi açısından eşsiz kılıyor.

Sadece performans değil, tasarım ve yol tutuş gibi detaylarda da rakiplerine fark atan model, özellikle Y kuşağının (millennials) duygusal bağ kurduğu araçlar arasında yer alıyor. ABD’de bu neslin Honda S2000’e olan ilgisi son bir yılda yüzde 55 artmış durumda.

TÜRKİYE’DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Türkiye’de uzun yıllardır “hız tutkunlarının efsanesi” olarak anılan S2000, ikinci el piyasasında da değerini korumaya devam ediyor. Yurt dışındaki fiyat artışı, Türkiye’deki satış fiyatlarını da yukarı çekmiş durumda. Temiz durumda bir Honda S2000 bulmak giderek zorlaşırken, elinde bulunduranlar da kolay kolay satmaya yanaşmıyor.

BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI

Artık sadece bir otomobil değil, bir koleksiyon parçası olan Honda S2000, günümüzde hem duygusal bağ kurulan bir model hem de değer kazanan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Kısacası, “cep yakıyor” ama alan da pişman olmuyor.