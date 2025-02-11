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 | Ömer Faruk Dogan

'Hyundai Assan' ismi resmen tarihe karıştı! İşte şirketin yeni ünvanı

Hyundai Assan, kurumsal kimliğinde önemli bir değişikliğe giderek adını Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. olarak güncelledi. Bu değişiklik, Hyundai Motor Company'nin hisselerini yüzde 97'ye çıkarmasının ardından geldi.

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'Hyundai Assan' ismi resmen tarihe karıştı! İşte şirketin yeni ünvanı
KAYNAK:
ShiftDelete.Net
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:12

Türkiye'de 1997 yılından bu yana üretim yapan ve dünya çapında birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Hyundai Assan, kurumsal kimliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket resmi ticari ünvanını Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. olarak güncellediğini duyurdu. Bu isim değişikliği, 2021 yılında Hyundai Motor Company'nin hisselerini yüzde 97'ye çıkarmasının ardından geldi.

HYUNDAI MOTOR TÜRKİYE OLARAK ARAÇLARINI SATIŞA SUNACAK

Yeni ünvanıyla faaliyetlerine devam edecek olan Hyundai Motor Türkiye, özellikle Avrupa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen otomobilleriyle Türk işçisinin emeğini ve kaliteli üretimini temsil etmeye devam edecek.

Hyundai Assan fabrika

ShiftDelete.Net'in aktardığına göre, İzmit'teki fabrikasında üretim yapan Hyundai, yedek parça temini ve servis hizmetlerinde de bu sayede hızlı çözümler sunuyor. Bu fabrikanın aynı zamanda Hyundai Motor Grubu içinde üretim yapan 33 fabrika arasında 5 yıldız kalite ödülüne sahip ilk fabrika olduğunu da belirtelim.

Şirket araç üretiminde kullandığı parçaların büyük bölümünü Türkiye'de bulunan 50'den fazla tedarikçisinden temin ederek üretimde yüzde 55'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıyor. Bu sayede istihdama ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

ŞU ANA KADAR 3 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ ÜRETTİ

Hyundai Motor Company ve Kibar Holding ortaklığıyla 180 milyon dolar yatırımla kurulan fabrika başlangıçta 50 bin araç üretim kapasitesine sahipken 2006 yılında bu kapasite 100 bine 2013 yılındaki yatırımlarla ise 210 bine çıkarıldı. Yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla da günümüzde 245 bin adet üretim kapasitesine ulaşıldı. 1997'den bu yana 3 milyonun üzerinde araç üretildiğini de söyleyelim.

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#hyundai
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