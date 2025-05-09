Hyundai Tucson'un Türkiye'deki ailesi genişledi: Yeni

Hyundai, Türkiye'de büyük ilgi gören SUV modeli Tucson'un ürün gamını genişletti ve "Prime" adı verilen yeni donanım seviyesini satışa sundu. İşte yeni modelin fiyatı ve özellikleri.

Hyundai, Türkiye'de oldukça ilgi gören SUV modeli Tucson'un ürün gamını yeni bir donanım seviyesiyle genişletti. LOG'un haberine göre, Tucson için "Prime" adı verilen yeni donanım seviyesi artık Türkiye'de satışta.

YENİ TUCSON PRIME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT, dikkat çekici özellikleriyle geliyor. 19 inç alaşım jantlarla yollara çıkan modelde, direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası (ECM), 12,3 inçlik çift entegre bilgi ve multimedya ekranları, LED ön farlar, gündüz farları ve pozisyon lambaları gibi donanımlar öne çıkıyor.

Ayrıca elektrikli açılır sunroof, karartılmış arka camlar, elektronik park freni (EPB), elektronik kontrollü çift bölgeli klima ve tek dokunuşlu ön/arka elektrikli camlar da konforu artıran diğer unsurlar arasında.

E-Shift by Wire teknolojisi ile vites kolunun direksiyona entegre olduğu modelde, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman tercih ediliyor.

1.6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motor, 5.500 d/d'de 160 PS güç ve 1.500 – 3.500 d/d aralığında 265 Nm tork üretiyor. 4×2 versiyonda 0'dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 192 km/s olarak açıklandı.

Tucson'un Türkiye'deki giriş seviyesi olan 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT modeli 2 milyon 110 bin TL'den başlarken, benzinli motor seçeneklerinde fiyatlar 2 milyon 914 bin TL'ye, dizel ise 3 milyon 14 bin TL'ye kadar çıkıyor.