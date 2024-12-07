İkinci el araç piyasası dar gelirli vatandaşların radarında! İşte 500 bin TL'ye kadar alınabilecek otomobil modelleri

07 Aralık 2024 12:49 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:58

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında 2025'te de hareketlilik bekleniyor. Asgari ücretin açıklanması sonrası özellikle ikinci el otomobil fiyatlarının durumu merak ediliyor. Dar gelirli vatandaşlar ödemeye uygun eski model araçları araştırmaya devam ediyor. Popüler internet siteleri ve galericilerde 500 Bin TL'ye kadar ikinci eller bulunabiliyor. İşte 500 Bin TL'ye kadar alınabilecek otomobil modelleri...

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

Küresel otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok marka ve modellerde faiz indirimi veya çeşitli kampanyalar görülebiliyor. Özellikle Çin'in hamleleri Avrupa devlerini endişelendirdi ve Türkiye otomobil pazarını cazip hale getirdi. Bazı otomobil markaları SUV ve elektrikli projelerini tanıtıyor.

Ancak piyasalarda halen benzinli ve dizel araçların satışları da sıkça yapılıyor. Vatandaş 2025 yılına girmeden önce uygun fiyatlı otomobillerin peşinde. Özellikle dar gelirli aileler ikinci el otomobil piyasasında araştırmasını sürdürüyor. Galericiler ve ünlü internet sitelerinde 2020 öncesi eski model araçların satışı devam ediyor. Bu araçlar ağırlıklı 2012-2015 model olarak öne çıkıyor.

Tgrthaber.com'dan Murat Makas ve Ömer Faruk Doğan'ın incelemesine göre popüler otomobil alım satım internet sitelerinde 500 bin TL'ye kadar alınabilecek markalar sıralandı. İşte dar gelirli vatandaşların alabileceği 500 bin TL'ye kadar olan araçlar:

200-300 BİN TL ARASI ARAÇLAR

Peugeot 206 1.4 XR : 200-375 bin TL

: 200-375 bin TL Tofaş Şahin 1.4 : 150-250 bin TL

: 150-250 bin TL Renault Clio 1.5 dCi Authentique : 250-300 bin TL

: 250-300 bin TL Renault R 9 1.4 Broadway RNi : 200 bin TL

: 200 bin TL BMW 3 Serisi 318tds Standart: 280 bin TL

300-400 BİN TL ARASI ARAÇLAR

Fiat Linea 1.3 Multijet Active : 310-400 bin TL

: 310-400 bin TL Ford Fiesta 1.4 TDCi Comfort : 358-400 bin TL

: 358-400 bin TL Chevrolet Spark 1.0 : 330-350 bin TL

: 330-350 bin TL Peugeot 208 1.2 VTi Active : 360-390 bin TL

: 360-390 bin TL Skoda Octavia 1.9 TDI Ambiente: 335 bin TL

400-500 BİN TL ARASI ARAÇLAR

Hyundai Accent 1.3 Admire 2006

Kia Rio 1.5 CRDİ

Hyundai Accent Era 1.5 CRDi-VGT Team : 480 bin TL

: 480 bin TL Peugeot 307 1.6 XT

Hyundai i20 1.4 1.2 : 465 bin TL

: 465 bin TL Chevrolet Cruze 1.6 LS : 400-439 bin TL

: 400-439 bin TL Volkswagen Golf 1.6 FSI Comfortline : 400-450 bin TL

: 400-450 bin TL Ford Focus 1.6 TDCi Trend X : 380-450 bin TL

: 380-450 bin TL Mercedes-Benz 230 230 E : 350-385 bin TL

: 350-385 bin TL Renault Symbol 1.2 Joy : 440-500 bin TL

: 440-500 bin TL Hyundai i30 1.6 DOHC Mode: 450 bin TL

2025'TE FİYATLAR NE OLUR?

Araştırmalara göre bu otomobillerin özellike TOFAŞ-Broadway gibi markalarda 1998 2000 model olduğu biliniyor. Popüler olan diğer markaların model yılı 2002-2015 arasında değişebiliyor. Türkiye pazarında Fiat ve Opel markaları daha önde geliyor. Hyundai i20-i30-Accent gibi araçlar bakım onarım maliyeti açısından tercih edilebiliyor. Özellikle Renaul markası ve Volkswagen modelleri en pahalılar arasında yer alıyor. Bakım ve onarım açısından motor ve yürüyen açısından bu otomobiller öne çıkıyor. İncelenen otomobiller genelde benzinli ve dizel olarak değişebiliyor.

Yeni yılda araç fiyatlarında düşüş olup olmayacağını, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı (ODMD) ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt değerlendirdi. 2024 yılına dair değerlendirmelerine pazarın genel performansını özetleyerek başlayan Ali Haydar Bozkurt, yılın başında beklenenden daha yüksek bir tempoyla karşılaştıklarını belirtti. İlk 10 ayda 947 bin adedi aşan bir satış hacmi yakaladıklarını vurgulayan Bozkurt, Kasım ve Aralık aylarında sektörün en hareketli dönemine girdiklerini ifade etti.

Sektörde pandemi öncesi döneme geri dönüldüğünü belirten Bozkurt, markaların artık yeterli araç stoğuna sahip olduğunu ve bu durumun rekabeti artırdığını söyledi. “Cazip kampanyalar ve yüksek rekabet, tüketicilere büyük avantajlar sunacak” diyen Bozkurt, bireysel ve kurumsal müşterilerin mobilite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarında 2025 yılının da 1 milyon adedin üzerinde bir pazar hacmiyle tamamlanacağını öngördü.

"Beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşanmazsa, 2025 yılında otomotiv sektörü güçlü bir yıl geçirecek" diyerek sözlerini tamamladı.