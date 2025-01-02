İkinci el araç satışları durma noktasında! Sıfır arabalarda kampanyalar üst üste geliyor

02 Ocak 2025 15:10 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:30

Aralık ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararla ikinci el araçlarda uygulanan 6 ay 6 bin kim şartı, 1 Ocak 2025 tarihinden 1 Temmuz 2025 tarihine ertelendi. Alınan bu kararın ikinci el araç piyasasını olumsuz etkileyeceği konuşuluyor. Tgrthaber.com'a konuşan Gazeteci Ali Çelik; 'Arz talep dengesinin bozulduğu dönemde özellikle ikinci el araçların üstüne oluşan ve piyasanın “köpük” olarak nitelendirdiği yüksek fiyat artışları, bugün için pek mümkün değil. Nerdeyse tüm markalar stok fazlası 0 araçları eritmek için peş peşe kampanya düzenliyorlar.' diyerek sektöre dair çarpıcı detaylar verdi.

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

Türkiye​'de 2024​ yılı otomobil​ sektörü adına bir hayli çalkantılı geçti. Özellikle pandemi döneminden kalma etkiler bu yıl da kendini oldukça belli etti. Zira ülkemizde özellikle son yıllarda, otomobil bir araç olmanın dışında kar elde edilen bir ticaret ürünü olmaya başladı. Bu sebeple de fiyatlar haksız şekilde yükseltildi. Hükümetin uyguladığı bazı politikalar sonucunda; Araç satış piyasasına düzen getirildi.

Son olarak uygulamaya geçirilen 6 ay ve 6 bin km şartı, ikinci el piyasasında 'köpük' olarak adlandırılan yüksek fiyatların önüne geçti.

1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen bu uygulama, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 1 Temmuz 2025 tarihine kadar ertelendi.

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan uzman isim Ali Çelik, çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar:

"YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARI ARTIK MÜMKÜN DEĞİL!"

Aralık ayında Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ikinci el araçların satışında uygulanan 6 ay 6 bin km şartının yılın ilk yarısının sonu kadar uzatılması olası ikinci el satışlarında bir nebze yavaşlamaya sebep olabilir. Özetlemek gerekirse, arz talep dengesinin bozulduğu dönemde özellikle ikinci el araçların üstüne oluşan ve piyasanın “köpük” olarak nitelendirdiği yüksek fiyat artışları, bugün için pek mümkün değil.

Nerdeyse tüm markalar stok fazlası 0 araçları eritmek için peş peşe kampanya düzenliyorlar.

Hem krediye ulaşımın hem de taksit konusunda sınırlandırmanın arttığı bu dönemde ikinci el araç satışlarında bu uygulamanın devam etmesi ne kadar etkili olacak, bunu yılın ilk çeyreğinde göreceğiz.

"SATIŞLARDA YERLİLİK PAYI %30'LARA KADAR DÜŞTÜ!"

Yeni alınan kararla birlikte Çin'den ülkemize gelen arabalara ekstra vergi uygulaması hakkında da konuşan Ali Çelik şöyle devam etti:

2024 yılında gerçekleşen toplam satışlara baktığımızda yerli otomobil payının ancak yüzde 29 civarına kadar çıktığını görüyoruz. Özellikle Çinli markaların kendi devletlerinden aldığı destekler ve üretim maliyetleri konusunda yararlandıkları teşvikler, rekabet tarafında diğer markaları çok zorlamaya başladı.

Bu durum sadece Türkiye için değil tüm Avrupa’da kendini ciddi şekilde hissettiriyor. Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen sırf bu yüzden kendi anavatanında 2 tane fabrika birden kapatacak ve yapılan resmi açıklamaya göre 35 bin kişi de işten çıkartacak.

Bunun sebebini de Çin’le girdikleri rekabet ve maliyeti optimizasyonu olarak açıklıyorlar. Ülkemizde Çinli markalar için uygulanan ek vergiler, haksız rekabet ortamında dengeyi sağlamak ve özellikle yerli sanayimizi istihdamı korumak adına önemli adımlar.