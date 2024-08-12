İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor! Fiyat artışları engellenecek

12 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:04

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

İkinci el araç fiyatları düştü ama alıcı yok! Sıfır araç fiyatları için güncelleme beklentisi piyasayı karıştırdı

İkinci el araç fiyatları düştü ama alıcı yok! Sıfır araç fiyatları için güncelleme beklentisi piyasayı karıştırdı

Yeni alınan kararla birlikte, ikinci el araç satışlarına devlet tamamen müdahil olacak.

Son dönemlerde atılan araç piyasasını düzeltme çalışmaları, yeni bir dönemin açılmasını sağladı. İkinci el araç satışları için kullanılan sitelere e-Devlet'ten bildirim zorunluluğu getirilmişti. Eylül ayı itibariyle uygulanmaya başlayacak yeni düzenleme ile birlikte aracını galeriye satacak vatandaşlar, satışlarını e-Devlet üzerinden bildirmek zorunda kalacak.

Türkiye'de yaşanan otomobil krizi, bir süredir yapılan çeşitli düzenlemelerle birlikte rayına oturmaya başladı. İkinci el araç fiyatlarının, sıfır km araçlardan daha pahalı fiyatlarla satılması sonrasında, Hükümet yetkilileri önlemler alarak piyasayı normale çevirmeyi başardı.

Otomobil sektöründe yaşanan bu krizlerin sonunda, alış-satış sürecinde sorun olmaması adına ve piyasaya olan güvensizliğin ortadan kalkması için Hükümetin aldığı yeni kararla birlikte yapılan her işlem e-Devlet üzerinden bildirilecek.

Otomobil sektöründe yaşanan yeni gelişmeleri tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Ali Çelik; Yeni alınan kararların piyasaya olan güveni yeniden inşa edeceğini söyleyerek şöyle devam etti:

"FİYATLARIN YUKARI YÖNLÜ GİTMESİ ENGELLENECEK"

Alınan bu karar ikinci el pazarında “Köpük” olarak nitelendirilen ve fiyatların art niyetli satıcılar tarafından sürekli yukarı yönlü iteklenmesinin net olarak önüne geçebilecek bir uygulama. 'Benim arabam daha temiz, km’si daha düşük' gibi tanımlamalarla internet ilanlarına gerçek fiyat aralığının üzerinde rakamlar yazılıyor ve vatandaşın nezdinde de fiyat algısı iyice kırılıyordu.

"HÜKÜMET TAŞLARI YERİNE OTURTTU"

Aynı araca hızlı satış için farklı fiyattan da ilan girip ikinci el pazarının dengesini bozan sayısız galeri ve esnaf var ne yazık ki.

Malum; araç bulunamadığı için ikinci ellerin fiyatları 0 km modellerin çok üstünde satılmaya başlamıştı. Birçok galerici bayilerle ilişkileri sayesinde filo alımı gibi 0 km araç toplayıp yüksek karlarla kendileri satıyordu. Hükümetin aldığı, 6 ay, 6 bin km ve ikinci ele 0 araç fiyatının baraj olarak tanımlanması yavaş yavaş taşların yerine oturmasına neden olmuştu.

"GÜVENİLİR VE TEMİZ BİR DEVİR BAŞLIYOR"

Son alınan kararla ilanlarda kimlik doğrulaması ve e-devlet üzerinden bildirim zorunluluğu araçların üzerinde farklı fiyatlarla verilen ilanları durduracak, “Piyasa avcıları” olarak nitelendirilen galericiler artık istedikleri gibi bir araca 2-3 farklı fiyatla ilen giremeyecek. Bu durumum satışları pozitif veya negatif yönlü etkileyeceğini düşünmüyorum ama sektör açısından daha güvenilir, daha temiz bir devrin başlangıcı diyebiliriz.