İkinci el fiyatları dipte: Tesla'nın ikinci el pazarı çöküyor

Elektrikli araçlar için ikinci el piyasası henüz oturmamışken ABD'de ikinci el Tesla araçların satışları hızla düşüyor. Yaşanan düşüş, büyük oranda Elon Musk'ın siyasi duruşuyla ilgili olsa da uzmanlara göre kritik bir sebep daha var.

ABD'de ikinci el Tesla araç piyasasından gelen rakamlar dikkat çeken bir durumu ortaya koydu. Son dönemde Tesla sahiplerinin yaşadığı taciz olayları ve araçlara yönelik şiddet vakalarının artışıyla beraber, Tesla marka otomobillere ilgi hızla düşüyor. Üstelik araçların ikinci el değerleri de ciddi şekilde gerilemeye başladı.

MUSK'IN TARTIŞMALI POLİTİKALARI ETKİLİ

Tesla CEO'su Elon Musk'ın ABD hükümetindeki tartışmalı rolü ve attığı siyasi adımlar, araç sahiplerini ve alıcıları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu durum, Tesla'nın pazar değerini doğrudan olumsuz etkiledi. Tesla'nın hisseleri, Donald Trump'ın başkanlık seçiminden beri elde ettiği tüm kazanımları kaybetmiş durumda. Ayrıca şirket geçen yıl küresel satışlarda, tarihinde ilk kez düşüş yaşadı.

İKİNCİ EL TESLA'YA İLGİ SERT DÜŞÜŞTE

Cars.com'un Mart ayı araştırmasına göre, ikinci el Tesla araçları için yapılan internet aramaları son bir ayda %16 azaldı. Buna karşın Tesla dışındaki elektrikli araçlara olan talep ise son bir yılda %28 arttı.

TESLA SAHİPLERİ BÜYÜK KAYIPLAR YAŞIYOR

Araç satış platformu CarGurus'un verileri, ikinci el Tesla fiyatlarının diğer otomobillere göre iki kat hızlı düştüğünü ortaya koyuyor. Özellikle Cybertruck modeli, orijinal değerinden %58 daha düşük fiyatlara satılıyor.

TESLA'NIN POLİTİK KİMLİĞİ MÜŞTERİ KAYBETTİRİYOR

Tesla satışlarının düşmesinde Musk'ın siyasi tercihleri de rol oynuyor. S&P Global Index verileri, Demokratların yoğun olduğu eyaletlerde Tesla'ya sadakatin son bir yılda %72'den %65'e düştüğünü gösteriyor. Cumhuriyetçi eyaletlerde ise küçük bir artış var.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray bahçesinde Tesla'yı öven bir konuşma yapmış, şirketin imajını desteklemeye çalışmıştı. Ancak uzmanlar, bu tür siyasi reklamların uzun vadede ne kadar etkili olacağını sorguluyor.

REKABET VE PAZARDAKİ BOLLUK SATIŞLARI VURDU

Uzmanlar, Tesla'nın yaşadığı krizin tek nedeninin siyaset olmadığını belirtiyor. Cars.com analisti David Greene, Tesla'ya olan ilginin geçen yıl zirve yaptığını ancak piyasada giderek artan elektrikli araç çeşitliliği ve stok fazlalığı nedeniyle gerilemeye başladığını vurguluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DEĞER KAYBI DAHA YÜKSEK

Elektrikli araçlar, benzinli araçlara göre ortalama %11 daha hızlı değer kaybediyor. Alıcılar, elektrikli araçları daha çok teknoloji ürünü olarak gördüğü için, batarya sağlığı ve güncellemeler gibi konularda daha dikkatli ve seçici davranıyor.