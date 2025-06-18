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 | Suat Vilgen

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

Türkiye'deki ikinci el otomobil piyasasında en güvenilir ve hızlı satılan modeller belli oldu. Reddit kullanıcılarının deneyimleri, Indicata ve VavaCars verileriyle birlikte değerlendirildi. En çok satan modeller arasında yer alan bazı isimler şaşırtıcı olabilir.

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İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 13:53

Türkiye'de ikinci el otomobil arayışı artık sadece uygun fiyatla sınırlı değil. Alınan arabanın kolay satılması, arıza çıkarmaması ve değerini koruması da önemli kriterler arasında. Bu nedenle kullanıcı deneyimleri ve sektör verileri birlikte analiz edildi. Reddit Türkiye topluluğundaki yorumlardan, VavaCars ve Indicata satış verilerine kadar uzanan analizde, sürücülerin en çok memnun kaldığı ve yatırım aracı olarak da tercih ettiği modeller öne çıktı.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

EN AZ ARIZA ÇIKARAN MODELLER REDDIT’TE BELLİ OLDU

Kullanıcıların araçlarla ilgili yaşadığı deneyimler bazen en doğru rehber olabilir. Reddit’te paylaşılan bilgilere göre, uzun vadeli kullanımda en az arıza çıkaran araçlar arasında Peugeot 407 ve Renault Laguna dizel motor seçenekleri öne çıkıyor. Özellikle 90-100 km hızlarda son derece düşük yakıt tüketimi sunan bu araçlar, bakım açısından da sürücüyü üzmüyor.

Öte yandan Hyundai ve Kia gibi markalar, ulaşılabilir fiyatları ve düşük arıza geçmişleriyle kullanıcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Türkiye'de yaygın servis ağı ve uygun yedek parça fiyatları bu markaları avantajlı kılıyor.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

HEMEN SATILAN MODELLER: EGEA, CLIO, MEGANE

Indicata’nın 2024-2025 verilerine göre ikinci el piyasasında en hızlı satılan modellerin başında Fiat Egea geliyor. Hemen ardından gelen Renault Clio, Volkswagen Passat, Renault Megane ve Toyota Corolla, hem bireysel alıcılar hem de galeriler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yalnızca Haziran 2025’te Egea’dan 6.493 adet satıldığı bildirildi. Clio 5.550, Passat 5.173, Megane 5.008 ve Corolla 3.724 satışla takipte.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

MARKA BAZINDA GÜVENİLİRLİKTE ZİRVE VW’NİN

Marka bazında yapılan genel değerlendirmeye göre, Volkswagen Türkiye'de en çok tercih edilen marka oldu. 2024 yılı boyunca 263 bini aşkın satış yapan VW’yi, Fiat (248.705) ve Renault (246.038) izledi.

Bu markaların öne çıkan modelleri sadece satış hızıyla değil, aynı zamanda değer koruma potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Özellikle VW Golf, Passat, Fiat Egea ve Renault Megane gibi modeller, ikinci el piyasasında istikrarlı fiyat grafikleriyle yatırımcısını üzmüyor.

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SORUNSUZLUK VE SATIŞ HIZINA GÖRE EN İYİLER: İŞTE İLK 7

Tüm analizler sonucunda, hem düşük arıza oranı hem de hızlı el değiştirme potansiyeline sahip modeller şöyle sıralandı:

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

7- Fiat Egea – Türkiye'nin en hızlı satılan modeli, düşük bakım maliyetiyle öne çıkıyor.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

6- Renault Clio – Yüksek talep görüyor, ikinci elde değerini koruyor.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

5- Volkswagen Passat – Almanya menşeli sağlamlık, D segmentin gözdesi.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

4- Renault Megane – Yüksek donanım, uygun fiyat dengesiyle tercih ediliyor.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

3- Toyota Corolla – Değer kaybı en düşük modellerden, sorunsuzluğu ile biliniyor.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

2- Hyundai i20 / Kia Rio – Ekonomik ve dayanıklı, şehir içi kullanım için ideal.

İkinci el piyasasının yıldızları seçildi! Hem sorunsuz hem jet hızıyla satılıyorlar

1- Peugeot 407 dizel – Az bilinse de Reddit kullanıcılarının gizli favorisi.

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#ikinci el araç
#ikinci el araba
#Ikinci El Otomotiv
#Otomobil
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