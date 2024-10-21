İtalyan otomotiv devi Fiat ünlü modelinin üretimini durdurma kararı aldı!

21 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:23

Çok uluslu bir otomotiv üretim şirketi Stellantis, bünyesindeki markalardan FIAT'ın ikonik modeli Panda'nın üretimini durdurdu. Şirket açıklamasında kararın gerekçelerine de yer verildi. İşte detaylar...

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İtalyan-Amerikan holdingi Fiat Chrysler Automobiles ile Fransız PSA Grubunun 2021 yılında birleşmesinden oluşan Stellantis, İtalya’daki zorlu pazar koşulları nedeniyle Fiat'ın ünlü modeli Panda'nın üretimini askıya alıyor. Şirket, düşen talep ve artan rekabetin etkisiyle bu kararı almak zorunda kaldığını duyurdu.

FIAT'IN İTALYA'DA GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÇOK SATAN MODELİ

Üretimin 1 Kasım’a kadar Torino’daki tarihi Mirafiori fabrikasında tamamen sonlandırılacağı belirtildi. Söz konusu fabrika, "Fiat 500e" gibi elektrikli araçların yanı sıra ünlü spor otomobil markası Maserati’nin üretim merkezi konumunda.

clubalfa.it'te yer alan habere göre Bu karar, markanın yüksek üretim hacimlerini sürdürmede karşılaştığı zorlukları da yansıtıyor ve Stellantis grubunun geneli için de bir belirsizlik aşamasının sinyalini veriyor. Nitekim Fiat Panda kriziyle birlikte pek çok kişi, uzun yıllardır piyasada bulunmasına rağmen hala şimdiye kadarki en çok satan otomobil olan ünlü Panda'nın hakimiyetinin otomotiv dünyasındaki bir kesinliği daha çöktüğüne inanıyor.

SATIŞI SÜREKLİ DÜŞÜŞTEYDİ

Fiat, İtalya'da yıllardır en çok satan model olan Panda'nın satışlarında ciddi bir düşüş yaşıyor. UNRAE verilerine göre Eylül 2024'te 7 bin 30 Fiat Panda satıldı . Bu rakam 2023'ün aynı ayındaki 9 bin 458 adetti. Bu, yüzde 25'ten fazla bir düşüşü temsil ediyor. Torino'daki şirket için her zaman temel dayanak noktası olan Panda'nın satışlarındaki düşüş, marka için kritik bir aşamaya işaret ediyor.

Fiat Panda satışlarındaki düşüş Ağustos ayında da devam etti. 2023 yılının aynı ayındaki 4 bin 308 adete kıyasla 2024 yılında 3 bin 326 adet satılarak yüzde 23'lük bir düşüş yaşandı.