Kot pantolon deyince akla ilk gelen markaydı! İflas etti: En az 450 çalışan işsiz kalacak

05 Eylül 2024 16:35 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:53

En az 450 çalışanı olan kot mağaza zinciri Score iflas başvurusunda bulundu. Giyim mağazası zinciri Score, iflasını ilan etti. Aynı sahibine ait olan kot markası Chasin' de ayakta kalamadı. Score'ın kardeş markası Chasin, Garcia'nın sahibi JOG Group tarafından daha sonra devralındı. Yeni sahibi şimdi, çoğunlukla yurt dışında genişlemeye gidiyor.

Hollanda alışveriş caddelerinde onlarca yıldır mevcut olan Score kot pantolon markası iflas etti. Şirket bu iflasla birlikte 50'den fazla mağaza kapatılacak ve en az 450 çalışan işsiz kalacak.

DÜNYACA ÜNLÜ KOT MARKASI SCORE İFLAS ETTİ

Girişimci Jan Peters, 1981'de Apeldoorn'da ilk Score mağazasını açtı ve ardından büyümeye devam etti.

Zutphen mahkemesinin bildirdiğine göre, iflas sırasında Score ve Chasin'in Hollanda'da 50'den fazla mağazası, bir çevrimiçi mağazası ve yurtdışındaki diğer mağazalarda satış noktaları vardı.

Giyim sektörünün önde gelen isimlerinden kot pantolon markası Score'un yanı sıra, aynı sahibin diğer kot markası Chasin de iflas etti.

450 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

Score ve Chasin'in, Hollanda'daki mağazalarının yanı sıra, yurtdışında da çeşitli satış noktaları bulunuyordu.

Score'un Amsterdam'da Kalverstraat, Nieuwendijk ve Leidsestraat'ta üç mağazası var. Ancak başlarına ne geleceği henüz bilinmiyor.

Hollandalı kot markası Chasin, Garcia'nın sahibi JOG Group tarafından devralındı. Yeni sahibi şimdi, çoğunlukla yurt dışında genişlemeye gidiyor.