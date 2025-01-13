JAECOO Türkiye’ye 2025'te 3 yeni araç getiriyor

13 Ocak 2025 11:54 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:58

JAECOO, 2025 yılında Türkiye’de satışa sunulacak yeni modellerini tanıttı. JAECOO 5, JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 modelleriyle marka, Türk pazarındaki iddiasını artırmayı hedefliyor.

Chery’nin off-road SUV​ markası JAECOO, 2025 yılında Türkiye’de satışa sunacağı yeni modellerini duyurdu. Bu kapsamda JAECOO 5, JAECOO 7 PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve JAECOO 8, Türk otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

JAECOO TÜRKİYE​'DEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Marka, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirme hedefiyle 2025’i stratejik bir yıl olarak değerlendiriyor. Ağustos 2024’te JAECOO 7 modelini Türkiye’ye getirerek pazara ilk adımını atan şirket, yeni modellerle birlikte bu varlığını daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırmak için önemli bir kilometre taşı olacak. Yenilikçi enerji teknolojisi ve kişiselleştirilebilir off-road çözümleriyle Türk tüketicilere daha fazla seçenek sunmaya devam edeceğiz. ‘Türkiye’de, Türkiye için’ sloganıyla hareket ederek Türk tüketicilerle birlikte yeni maceralara yelken açacağız.”

TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENEN MODELLER

2025 yılında Türkiye pazarında yer alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

• JAECOO 5: Markanın modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle dikkat çeken modeli.

• JAECOO 7 PHEV: Şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle çevre dostu ve güçlü bir araç.

• JAECOO 8: Büyük SUV segmentindeki iddialı temsilci.