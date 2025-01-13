Tgrt Haber
Haberler>Otomobil>JAECOO Türkiye’ye 2025'te 3 yeni araç getiriyor

JAECOO Türkiye’ye 2025'te 3 yeni araç getiriyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 11:54 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:58
JAECOO Türkiye’ye 2025&#039;te 3 yeni araç getiriyor

JAECOO, 2025 yılında Türkiye’de satışa sunulacak yeni modellerini tanıttı. JAECOO 5, JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 modelleriyle marka, Türk pazarındaki iddiasını artırmayı hedefliyor.

Chery’nin off-road SUV​ markası JAECOO, 2025 yılında Türkiye’de satışa sunacağı yeni modellerini duyurdu. Bu kapsamda JAECOO 5, JAECOO 7 PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve JAECOO 8, Türk otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

JAECOO Türkiye’ye 2025'te 3 yeni araç getiriyor - 1. Resim

JAECOO TÜRKİYE​'DEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Marka, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirme hedefiyle 2025’i stratejik bir yıl olarak değerlendiriyor. Ağustos 2024’te JAECOO 7 modelini Türkiye’ye getirerek pazara ilk adımını atan şirket, yeni modellerle birlikte bu varlığını daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırmak için önemli bir kilometre taşı olacak. Yenilikçi enerji teknolojisi ve kişiselleştirilebilir off-road çözümleriyle Türk tüketicilere daha fazla seçenek sunmaya devam edeceğiz. ‘Türkiye’de, Türkiye için’ sloganıyla hareket ederek Türk tüketicilerle birlikte yeni maceralara yelken açacağız.”

JAECOO Türkiye’ye 2025'te 3 yeni araç getiriyor - 2. Resim

TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENEN MODELLER

2025 yılında Türkiye pazarında yer alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

•    JAECOO 5: Markanın modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle dikkat çeken modeli.
•    JAECOO 7 PHEV: Şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle çevre dostu ve güçlü bir araç.
•    JAECOO 8: Büyük SUV segmentindeki iddialı temsilci.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
cherysuvtürkiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...