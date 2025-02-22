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Otomobil
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kaçırılmayacak kampanya başladı! Araba hayali kuranlar dikkat: 250 bin TL faizsiz veriliyor!

Yeni bir otomobil sahibi olma hayali kuranlar için benzersiz kampanyalar gelmeye devam ediyor. Bir marka daha dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Otomobil devi 250 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi ve 12 ay vade seçeneğiyle otomobil tutkunlarının karşısına çıktı…

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Kaçırılmayacak kampanya başladı! Araba hayali kuranlar dikkat: 250 bin TL faizsiz veriliyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 21:25

Opel, yenilikçi yaklaşımı, ileri teknolojisi ve dinamik performansıyla otomobil tutkunlarına özel finansman seçenekleri sunuyor. Belirli modellerde geçerli olan bu kampanya ile 12 ay vadeli ve faizsiz kredi fırsatından yararlanabilirsiniz.

Anadolu Ajansı

OPEL CORSA VE ASTRA İLE SIFIR FAİZLİ KREDİ KEYFİ!

Şık tasarımı ve çevik yapısıyla öne çıkan Opel Corsa, 250 bin TL'ye kadar kredi desteği, sıfır faiz avantajı ve 12 ay vade seçeneğiyle öne çıkıyor. Aynı şekilde, güçlü tasarım dili ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken Opel Astra da aynı ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Anadolu Ajansı

Bunun yanı sıra, Opel Astra da aynı ödeme koşullarıyla, güçlü tasarım anlayışını ve teknolojik donanımını alıcılarına sunuyor. Opel’in en donanımlı SUV modellerinden biri olan Opel Grandland, yenilenen tasarımı ve ileri sürüş destek sistemleriyle sürücülere üst düzey konfor sağlıyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLERDE DE KAMPANYA VAR

Opel, çevre dostu teknolojiler konusunda da iddialı! Tamamen elektrikli ve hibrit modeller için de 250 bin TL’ye 12 ay vade ve sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Opel Corsa Elektrik ve Opel Astra Elektrik modelleriyle sıfır emisyonlu ve çevre dostu sürüş keyfini yaşamak isteyenler için fırsat sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

FAİZ KREDİ NEDİR?
Faizsiz (0 sıfır faizli) ihtiyaç kredisi, bankalar tarafından verilen ve faiz oranı olmayan ya da sıfır olan bir kredi türüdür. Bu kredi türü, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecekleri bir miktar nakit imkanı sunar.
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#Otomobil
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