Kilitli otomobilde mahsur kalırsanız hayatınızı kurtaracak küçük parça! Camları tuzla buz ediyor

Camları tamamen kapalı ve kapıları da açılmayan bir arabanın içinde mahsur kalırsanız nasıl kurtulacağınızı hiç düşündünüz mü? ilk bakışta kulağa oldukça düşük bir ihtimal gibi gelse de imkansız değil. Böyle bir durumda imdadınıza motor kaputunun altındaki küçük bir parça yetişebilir.

Özetle

KÜÇÜK BİR BUJİ HAYATINIZI KURTARABİLİR

SlashGear sitesinin haberine göre, otomobil bujileri darbeye çok dayanıklı araç camlarını bile paramparça edebiliyor. Genellikle alüminyum oksit seramik veya porselenden üretilen ateşleme elemanları oldukça sert bir yapı barındırıyor. Parçayı fırlattığınızda enerji tek bir noktaya odaklanıyor ve cam üzerinde muazzam bir darbe etkisi oluşturuyor.

Kendi boyutuna göre oldukça yoğun olan bir buji, santimetrekare başına diğer küçük eşyalardan çok daha fazla basınç uygulayabiliyor. Arabanın içinde mahsur kalırsanız, motordan çıkardığınız parçanın yalıtım kısmına ulaşmanız ve o seramik bölümü parçalamanız gerekiyor. Ardından kırdığınız yalıtım parçalarını cama fırlatarak canınızı kurtarabilirsiniz.