Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kilitli otomobilde mahsur kalırsanız hayatınızı kurtaracak küçük parça! Camları tuzla buz ediyor

Araç içinde mahsur kaldığınızda hayatınızı kurtarabilecek küçük bir parça olduğunu biliyor muydunuz? Porselen veya seramik yapısı sayesinde cama atıldığında yüksek basınç uygulayan buji, en sağlam camları bile kolayca tuzla buz edebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 13:40

Camları tamamen kapalı ve kapıları da açılmayan bir arabanın içinde mahsur kalırsanız nasıl kurtulacağınızı hiç düşündünüz mü? ilk bakışta kulağa oldukça düşük bir ihtimal gibi gelse de imkansız değil. Böyle bir durumda imdadınıza motor kaputunun altındaki küçük bir parça yetişebilir.

HABERİN ÖZETİ

Kilitli otomobilde mahsur kalırsanız hayatınızı kurtaracak küçük parça! Camları tuzla buz ediyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kapıları kilitli ve camları kapalı bir arabanın içinde mahsur kalındığında, motor bujisinin seramik kısmı camları kırarak kurtulmayı sağlayabilir.
Arabanın içinde mahsur kalınan durumlarda buji camları kırmak için kullanılabilir.
Bujinin alüminyum oksit seramik veya porselen yalıtım kısmı oldukça serttir.
Kırılan buji parçaları cama fırlatıldığında enerji tek bir noktaya odaklanarak muazzam bir darbe etkisi oluşturur.
Kurtulmak için bujinin seramik kısmını kırıp parçalarını cama fırlatmak gerekir.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

KÜÇÜK BİR BUJİ HAYATINIZI KURTARABİLİR

SlashGear sitesinin haberine göre, otomobil bujileri darbeye çok dayanıklı araç camlarını bile paramparça edebiliyor. Genellikle alüminyum oksit seramik veya porselenden üretilen ateşleme elemanları oldukça sert bir yapı barındırıyor. Parçayı fırlattığınızda enerji tek bir noktaya odaklanıyor ve üzerinde muazzam bir darbe etkisi oluşturuyor.

Kilitli otomobilde mahsur kalırsanız hayatınızı kurtaracak küçük parça! Camları tuzla buz ediyor

Kendi boyutuna göre oldukça yoğun olan bir buji, santimetrekare başına diğer küçük eşyalardan çok daha fazla basınç uygulayabiliyor. Arabanın içinde mahsur kalırsanız, motordan çıkardığınız parçanın yalıtım kısmına ulaşmanız ve o seramik bölümü parçalamanız gerekiyor. Ardından kırdığınız yalıtım parçalarını cama fırlatarak canınızı kurtarabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu
ETİKETLER
#araba
#cam
#Hayat Kurtarma
#Buji
#Kurtulma
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.