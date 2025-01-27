Makyajlı Opel Mokka Türkiye pazarında! İşte fiyatı ve özellikleri

27 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:07

Opel, 2025 model Mokka'yı Türkiye'de satışa sundu. 1.2 litrelik turbo benzinli motor, otomatik şanzıman ve iki donanım seçeneği (Edition ve GS) sunuyor. Elektrikli ve hibrit versiyonların da ilerleyen dönemde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İşte makyajlı Opel Mokka Türkiye fiyatları.

Alman otomobil şirketi Opel​, geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığı 2025 Opel Mokka modelini nihayet Türkiye​'ye getirdi. Tasarımı, üstün teknolojik özellikleri ve dikkat çeken donanım seçenekleriyle 2025 model Mokka, Türk otomobil kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

2025 OPEL MOKKA TÜRKİYE FİYATLARI

Sadece benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan araç, ilerleyen dönemde elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla da kullanıcılarla buluşacak. Peki yeni Opel Mokka neler vaat ediyor?

2025 model Opel Mokka, 1.2 litrelik turbo benzinli motoruyla güçlü ve ekonomik bir sürüş sunuyor. 130 beygir gücündeki motor, şehir içi ve şehir dışı kullanımda yeterli bir performans vaat ediyor. Mokka, iki farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkıyor: Edition ve GS. Her iki versiyon da otomatik şanzımanla donatılmış durumda.

Opel Mokka, Türkiye pazarına şu fiyatlarla giriş yaptı:

Edition donanım paketi: 1.604.900 TL

1.604.900 TL GS donanım paketi: 1.753.900 TL

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SEÇENEKLER BEKLENİYOR

Opel, 2025 Mokka modelinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını da global pazarda tanıtmıştı. Ancak bu seçeneklerin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tam elektrikli modelin menzil kapasitesi 403 kilometre olarak belirtildi. Hibrit model ise 1.2 litrelik motor ile 48 volt yarı hibrit desteği sunarak düşük hızlarda elektrik gücünü kullanıyor.

2025 Opel Mokka teknik özellikleri: