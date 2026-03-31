Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Manuel vites tutkunları için yolun sonu göründü: Tek tek azalıyorlar

Otomatik, hibrit ve elektrikli araçların yükselişiyle birlikte manuel vitesli otomobillerin sayısı iyice azaldı. Yapılan yeni bir araştırma, sıfır kilometre otomobiller arasında manuel vites seçeneği sunan modellerin 100'den az olduğunu gösteriyor.

Bir zamanlar dünyasının vazgeçilmezi olan manuel vitesli araçlar hızla tarihe karışıyor. Son verilere göre üç pedallı modellerin sayısı son beş yılda ciddi oranda azalmış durumda.

Manuel vites tutkunları için yolun sonu göründü: Tek tek azalıyorlar

Manuel vites tutkunları için yolun sonu göründü: Tek tek azalıyorlar

Otomobil dünyasında manuel vitesli araçların sayısı hızla azalırken, otomatik şanzımanlar pazarın hakimi haline gelmiştir.
CarGurus verilerine göre 2026'da manuel vites seçeneği sunan 67 model kalmıştır, bu sayı 10 yıl öncesine göre devasa bir gerilemedir.
Artık manuel vitesli araçlar, satışta olan tüm sıfır otomobillerin dörtte birinden daha azını oluşturmaktadır.
Mini ve Honda gibi markalar manuel şanzımanı ürün gamından çıkarırken, Mercedes-Benz, Volvo ve Tesla gibi markalar da gelecekte debriyaj pedalına yer olmadığını duyurmuştur.
Modern otomatik şanzımanların sunduğu pürüzsüzlük, verimlilik, trafikte kolaylık ve emisyon testlerindeki üstünlükleri değişimin ana nedenlerindendir.
Elektrikli araçların yükselişi de manuel vitesin önemini azaltmıştır.
Manuel vitesli araç arayanlar için ikinci el pazarı tek alternatif haline gelmektedir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

CarGurus tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla manuel vites seçeneği sunan 67 model kaldı. Geçtiğimiz yıl 82 seviyesindeydi. 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında ise ortada devasa bir gerileme var. Artık manuel vitesli araçlar, satışta olan tüm sıfır otomobillerin dörtte birinden daha azını oluşturuyor.

Manuel vites tutkunları için yolun sonu göründü: Tek tek azalıyorlar

PEK ÇOK MARKA MANUEL ŞANZIMANI TAMAMEN TERK ETTİ

Otomatik şanzımanlar pazarın tartışmasız hakimi konumuna yükseldi. İncelenen yaklaşık 300 modelin 225'i otomatik vitesle satılıyor.

Mini ve Honda gibi markalar manuel şanzımanı ürün gamından çıkaran üreticiler kervanına katıldı. Mercedes-Benz, Volvo ve Tesla da zaten gelecekte debriyaj pedalına yer olmadığını daha önceden duyurmuştu. Performans odaklı araçlar üreten BMW M departmanı dahi manuel vites seçeneği için zamanın daraldığını belirtiyor.

Değişimin arkasında yatan nedenler oldukça net. Modern otomatik şanzımanlar çok daha pürüzsüz, verimli ve trafikte kullanım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca emisyon testleri sırasında üstün yakıt ekonomisi için programlanmaları oldukça basit. Elektrikli araçların yükselişi de eklendiğinde, manuel vites artık olmazsa olmaz bir donanımdan ziyade geçmişten kalan bir yadigâr olarak kalıyor.

Manuel vites tutkunları için yolun sonu göründü: Tek tek azalıyorlar

İKİNCİ EL PAZARI TEK ALTERNATİF HALİNE GELİYOR

Yine de her şey bitmiş değil. Piyasada hâlâ manuel seçeneği sunan hatchback ve crossover gibi modeller mevcut. Sıfır araç listesinde aradığını göremeyen ve sürüş hissiyatından vazgeçmek istemeyenlerin yapması gereken tek şey ise rotayı ikinci el pazarına çevirmek.

