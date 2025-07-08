Maserati'nin efsane modelini yapay zeka ile 2025'e uyarladılar

İtalya merkezli otomobil üreticisi Maserati’nin 1980’li yıllarda ürettiği Biturbo modeli, yapay zeka kullanılarak bugünün şartlarına göre yeniden tasarlandı. 1983 yılında ilk kez tanıtılan model, kompakt yapısı ve çift turbo beslemeli motorlarıyla dikkat çekmişti.

MASERATI ZOR DURUMDA

Son dönemde Maserati satışlarında ciddi düşüş yaşanıyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde şirket dünya genelinde yalnızca 1.700 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48’lik bir düşüşe işaret ediyor. Markanın en çok beklenti yüklenen modellerinden biri olan SUV segmentindeki Grecale, pazarda beklenen ilgiyi göremedi. 2022 yılında tanıtılan araç, 2016’da çıkan Levante’nin satış grafiğine ulaşmakta zorlanıyor.

Spor modellerden GranTurismo ve GranCabrio ise son fiyat indirimlerine rağmen hâlâ benzer performanstaki Porsche 911’den yaklaşık yüzde 20 daha pahalı kalıyor.

DAHA ERİŞİLEBİLİR MODEL TALEBİ

Tasarımcılar ve otomobil meraklıları, bu düşüşün ardından Maserati'nin daha erişilebilir bir spor otomobil ile yeniden çıkış yakalayıp yakalayamayacağını tartışıyor. Bu kapsamda, geçmişte tartışmalı bir dönemde piyasaya çıkan Biturbo ismi yeniden gündeme geldi.

1980’li ve 1990’lı yıllarda üretilen Biturbo modelleri, zamanın koşullarında düşük kalite eleştirilerine maruz kalmış olsa da, güçlü motorları ve karakteristik tasarımıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. O dönem kullanılan çift turbo beslemeli V6 ve V8 motorlar, modele adını da vermişti.

BITURBO 2025 YILINDA ÜRETİLSEYDİ!..

İtalyan tomobil sitesi alvolante.it tarafından yapay zekâ teknolojisi ile üretilen yeni taslakta, Biturbo, bu kez daha sade hatlarla ve günümüz teknolojisiyle donatılmış bir coupe olarak tasvir edildi.

BITURBO KURTARICI OLABİLİR Mİ?

Biturbo’nun modern bir versiyonunun GranTurismo’dan daha küçük, daha hafif ve yaklaşık yarı fiyatına (80-90 bin euro bandında) sunulması hâlinde, Maserati’nin satışlarını artırabileceği öngörülüyor. Buna karşın Modelin üretime geçip geçmeyeceğiyle ilgili ise markadan resmi bir açıklama yapılmış değil.



