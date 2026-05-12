Mercedes 144 bin aracını geri çağırdı: Ekranlarda kritik hata

Mercedes-Benz, bilgi-eğlence sistemlerinde yaşanan anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunları sebebiyle dünya genelinde 144 bin aracını kapsayan geri çağırma programı başlattı. Kontrol ünitesinin beklenmedik şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hata tespit edildi.
Yayınlanan geri çağırma raporuna göre, etkilenen araçlar arasında 2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi yer alıyor. Hatta C63 S E Performance gibi donanım paketleri de listeye dahil edilmiş durumda.
|Konu
|Detay
|Firma
|Mercedes-Benz
|Geri Çağırma Nedeni
|Bilgi-eğlence sistemlerinde anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunu
|Sorunun Kaynağı
|Kontrol ünitesinin beklenmedik şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hata
|Etkilenen Araç Sayısı
|144.000
|Etkilenen Modeller ve Yılları
|2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi
|Özel Durumlar
|Yüksek performanslı AMG serileri ve C63 S E Performance gibi donanım paketleri de dahil
Raporun detaylarında, kontrol ünitesinin planlanan bir koruma senaryosunun parçası olarak sistem sıfırlamalarını tetikleyebileceği belirtiliyor. Yaşanan teknik aksaklığın, gösterge paneli ekranındaki bilgi akışında kısa süreli kesintilere yol açabileceği vurgulanıyor. Sürücülere herhangi bir ön uyarı vermeden aniden ortaya çıkan hata, sürüş güvenliği açısından endişe oluşturuyor.