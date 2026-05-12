Mercedes-Benz, bilgi-eğlence sistemlerinde yaşanan anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunları sebebiyle dünya genelinde 144 bin aracını kapsayan geri çağırma programı başlattı. Kontrol ünitesinin beklenmedik şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hata tespit edildi.

Mercedes 144 bin aracını geri çağırdı: Ekranlarda kritik hata

HABERİN ÖZETİ Mercedes 144 bin aracını geri çağırdı: Ekranlarda kritik hata Mercedes-Benz, bilgi-eğlence sistemlerindeki anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunları nedeniyle dünya genelinde 144 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, kontrol ünitesinin beklenmedik bir şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hatadır. Etkilenen araçlar arasında 2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi bulunmaktadır. Bu geri çağırma, yüksek performanslı AMG serilerini ve C63 S E Performance gibi donanım paketlerini de kapsamaktadır. Teknik aksaklık, gösterge paneli ekranındaki bilgi akışında kısa süreli kesintilere neden olabilmektedir.

GERİ ÇAĞIRMA, YÜKSEK PERFORMANSLI AMG SERİLERİNİ DE KAPSIYOR

Yayınlanan geri çağırma raporuna göre, etkilenen araçlar arasında 2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi yer alıyor. Hatta C63 S E Performance gibi donanım paketleri de listeye dahil edilmiş durumda.

Konu Detay Firma Mercedes-Benz Geri Çağırma Nedeni Bilgi-eğlence sistemlerinde anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunu Sorunun Kaynağı Kontrol ünitesinin beklenmedik şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hata Etkilenen Araç Sayısı 144.000 Etkilenen Modeller ve Yılları 2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi Özel Durumlar Yüksek performanslı AMG serileri ve C63 S E Performance gibi donanım paketleri de dahil

Raporun detaylarında, kontrol ünitesinin planlanan bir koruma senaryosunun parçası olarak sistem sıfırlamalarını tetikleyebileceği belirtiliyor. Yaşanan teknik aksaklığın, gösterge paneli ekranındaki bilgi akışında kısa süreli kesintilere yol açabileceği vurgulanıyor. Sürücülere herhangi bir ön uyarı vermeden aniden ortaya çıkan hata, sürüş güvenliği açısından endişe oluşturuyor.