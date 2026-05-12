Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mercedes 144 bin aracını geri çağırdı: Ekranlarda kritik hata

Mercedes-Benz, bilgi-eğlence sisteminin beklenmedik şekilde sıfırlanıp ekranların kararmasına yol açan yazılım hatası sebebiyle 144 bin aracını geri çağırıyor. Peki hangi modeller geri çağrıldı? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mercedes 144 bin aracını geri çağırdı: Ekranlarda kritik hata
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 14:18

Mercedes-Benz, bilgi-eğlence sistemlerinde yaşanan anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunları sebebiyle dünya genelinde 144 bin aracını kapsayan geri çağırma programı başlattı. Kontrol ünitesinin beklenmedik şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hata tespit edildi.

Mercedes 144 bin aracını geri çağırdı: Ekranlarda kritik hata

0:00 69
HABERİN ÖZETİ

Mercedes 144 bin aracını geri çağırdı: Ekranlarda kritik hata

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Mercedes-Benz, bilgi-eğlence sistemlerindeki anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunları nedeniyle dünya genelinde 144 bin aracını geri çağırma kararı aldı.
Geri çağırmanın nedeni, kontrol ünitesinin beklenmedik bir şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hatadır.
Etkilenen araçlar arasında 2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi bulunmaktadır.
Bu geri çağırma, yüksek performanslı AMG serilerini ve C63 S E Performance gibi donanım paketlerini de kapsamaktadır.
Teknik aksaklık, gösterge paneli ekranındaki bilgi akışında kısa süreli kesintilere neden olabilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

GERİ ÇAĞIRMA, YÜKSEK PERFORMANSLI AMG SERİLERİNİ DE KAPSIYOR

Yayınlanan geri çağırma raporuna göre, etkilenen araçlar arasında 2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi yer alıyor. Hatta C63 S E Performance gibi donanım paketleri de listeye dahil edilmiş durumda.

KonuDetay
FirmaMercedes-Benz
Geri Çağırma NedeniBilgi-eğlence sistemlerinde anlık sıfırlanma ve ekran kararma sorunu
Sorunun KaynağıKontrol ünitesinin beklenmedik şekilde sıfırlanarak ekranların tamamen kararmasına yol açan bir hata
Etkilenen Araç Sayısı144.000
Etkilenen Modeller ve Yılları2024-2026 model AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi
Özel DurumlarYüksek performanslı AMG serileri ve C63 S E Performance gibi donanım paketleri de dahil

Raporun detaylarında, kontrol ünitesinin planlanan bir koruma senaryosunun parçası olarak sistem sıfırlamalarını tetikleyebileceği belirtiliyor. Yaşanan teknik aksaklığın, gösterge paneli ekranındaki bilgi akışında kısa süreli kesintilere yol açabileceği vurgulanıyor. Sürücülere herhangi bir ön uyarı vermeden aniden ortaya çıkan hata, sürüş güvenliği açısından endişe oluşturuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Honda Mayıs 2026 fiyat listesi yayınlandı! Jazz e, HR-V e, CR-V e, Prelude e güncel fiyatları ile dikkat çekti
ETİKETLER
#Sürüş Güvenliği
#Mercedes-benz Geri Çağırma
#Bilgi-eğlence Sistemi Hatası
#Amg Modelleri
#Ekran Kararması
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.