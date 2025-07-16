Mercedes, 2026 model CLA Shooting Brake'i tanıttı: Elektrikli seçeneklerle göz dolduruyor

Mercedes-Benz, 2026 model yılı için yeni CLA Shooting Brake'i tanıttı. Hem elektrikli hem de benzinli motor seçenekleriyle geliyor. Peki 2026 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake fiyatı ve özellikleri neler?

Mercedes-Benz, 2026 model yılı için yeni CLA Shooting Brake tanıttı. Elektrikli versiyonunun da yer aldığı model, özellikle SUV'lara alternatif arayan tüketiciler için iyi bir seçenek sunuyor. İşte 2026 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake özelikleri ve fiyat detayları...

2026 MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE TEKNK ÖZELLİKLERİ

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake'in ön kısmımda LED destekli farlar ve hem ön hem de arka kısımlarda yer alan ışık barları, otomobilin modern görüntüsüne katkı sağlıyor. Gövdeye entegre edilmiş kapı kolları ile gelen aracın 4.723 milimetre uzunluğu, 1.855 milimetre genişliği ve 1.469 milimetre yüksekliği, geniş bir iç hacim arayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Sürücü odaklı bir kokpite sahip olan CLA Shooting Brake, neredeyse tamamı ekranlarla donatılmış bir iç mekan sunuyor. 10.25 inçlik tam dijital gösterge ekranı ve 14 inçlik dev bir bilgi-eğlence ekranı, sürüş deneyimini verimli hale getirirken yolcu tarafında da yine 14 inçlik bir ekran yer alıyor.

Güneşi ve soğuğu engelleyen yalıtımlı cam tavan, bünyesinde 158 adet yanabilen Mercedes-Benz yıldızını barındırıyor.

Yeni CLA Shooting Brake, elektrikli ve benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Benzinli versiyon, 1.5 litrelik motora ve hibrit üniteye sahip olacak. Elektrikli sürüş seçenekleri ise 250+ ve 300 4MATIC versiyonlarından oluşacak. 85 kWh kapasiteli bataryalarla donatılan elektrikli model, 761 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

2026 MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING FİYATI

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak aracın Mart 2026 itibarıyla Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor. Fiyat bilgileri de o dönemde belli olacak.