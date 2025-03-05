Mercedes-AMG'nin elektrikli süper SUV modeli yeniden görüntülendi!

Mercedes-AMG, tamamen yeni bir platform üzerine inşa ettiği yüksek performanslı elektrikli süper SUV modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 1.000 beygir gücüne ulaşabileceği tahmin edilen bu model, agresif tasarımı, gelişmiş aerodinamiği ve ultra hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Aracın tasarımı görüntülendi.

Alman otomotiv devi Mercedes-AMG, performans tutkunlarını heyecanlandıracak yeni elektrikli süper SUV modelini geliştirmeye devam ediyor.

Daha önce şirketin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarla doğrulanan proje, şimdi yeni casus fotoğraflarla gündemde. Yoğun kamuflaj altında test edilen model, yüksek performanslı motoru ve yenilikçi tasarım diliyle dikkat çekiyor.

TAMAMEN YENİDEN TASARLANMIŞ BİR SÜPER SUV

Mercedes-AMG’nin bu yeni süper SUV modeli, markanın mevcut modellerinden türetilmemiş, tamamen sıfırdan geliştirilen bir platform üzerine inşa ediliyor. Test aracının görüntülerine göre, agresif ve dinamik bir tasarım dili benimsendiği görülüyor.

Özellikle ön kısımda, AMG’ye özgü Panamericana ızgarasının modernize edilmiş bir versiyonu yer alıyor. Aracın genel silueti incelendiğinde ise düşük tavan çizgisi, geniş omuz hatları ve aerodinamik olarak optimize edilmiş gövde tasarımı öne çıkıyor. Yanda, gövdeyle tamamen bütünleşmiş kapı kolları ve sportif jant tasarımı gözlemlenebilirken, arka kısımda ise küçük bir arka cam ve aerodinamik destek sağlayan spoyler dikkat çekiyor. Elektrikli bir model olduğu için egzoz çıkışları bulunmuyor, bu da aracın aerodinamik yapısını güçlendiren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

GELECEĞİN PERFORMANS PLATFORMU: AMG.EA

Bu yeni süper SUV, Mercedes-AMG’nin yüksek performanslı elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği AMG.EA (AMG Electric Architecture) platformunu kullanıyor. Aynı platform, markanın yeni elektrikli spor otomobili AMG GT EV’de de yer alıyor.

Bu platform, 800 volt destekli elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj imkanı sunuyor. Bu sayede, bataryalar çok daha kısa sürede yüksek kapasiteye ulaşabilecek. Mercedes-AMG’nin yaptığı açıklamalara göre, bu yeni SUV modelinde eksenel akış motorları ve yeni nesil yüksek performanslı batarya sistemleri kullanılacak. Bu teknolojiler, araca yalnızca uzun menzil sunmakla kalmayacak, aynı zamanda üst düzey sürüş dinamikleri de sağlayacak.

1.000 BEYGİR GÜÇ BARAJINI AŞABİLİR

Mercedes-AMG’nin bu elektrikli süper SUV modelinin performansı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sızan bilgiler, en üst versiyonun 1.000 beygir gücüne ulaşabileceğini gösteriyor. Eğer bu güç değerleri gerçekleşirse, bu model dünyanın en güçlü elektrikli SUV’lerinden biri olabilir. Tork değerleri ve hızlanma verileri henüz netlik kazanmasa da, aracın 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında çıkabileceği tahmin ediliyor.

İÇ MEKAN: AMG'YE ÖZGÜ LÜKS VE TEKNOLOJİ

Casus fotoğraflar iç mekana dair detayları henüz ortaya koymasa da, Mercedes-AMG’nin bu modelde MBUX Hyperscreen teknolojisini sunacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni nesil dijital kokpit ve geniş dokunmatik ekranlar, sürücüye tamamen dijital bir deneyim sunacak. AMG’ye özgü sportif detaylar ise iç mekanda kendini hissettirecek.

Spor koltuklar, karbon fiber kaplamalar, özel AMG direksiyon simidi ve performans odaklı sürüş modları, aracın iç mekanında yer alacak detaylardan bazıları olarak öne çıkıyor. Üst düzey malzeme kalitesi ve kişiselleştirilebilir iç mekan seçenekleri de bu modelde bulunması beklenen diğer özellikler arasında yer alıyor.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Mercedes-AMG’nin bu süper SUV modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak test sürecinin hızlanması, aracın 2025 yılı içerisinde tanıtılabileceğine dair güçlü işaretler veriyor. Üretim takvimi ve fiyatlandırma konusunda detaylar ilerleyen dönemlerde netleşecek.

Şirketin, bu yeni elektrikli süper SUV modeliyle Tesla Model X Plaid, Lotus Eletre R ve Rivian R1S gibi yüksek performanslı elektrikli SUV modellerine rakip olmayı hedeflediği düşünülüyor. Bu gelişmeler, elektrikli SUV segmentinde rekabeti çok daha ileri bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

AMG'NİN ELEKTRİKLİ PERFORMANS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Mercedes-AMG’nin yeni süper SUV modeli, markanın elektrikli performans araçlarına geçiş sürecinin en güçlü adımlarından biri olacak. Hem benzersiz tasarımı hem de 1.000 beygir gücüne yaklaşan motoru ile otomobil dünyasında büyük bir ses getirmesi bekleniyor. AMG hayranları, bu yeni modelin tanıtımı için büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürüyor.