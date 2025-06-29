Mercedes tasarım şefinden EQS itirafı:

Mercedes-Benz’in elektrikli amiral gemisi EQS, piyasaya sürüldüğünde büyük umutlarla lanse edilmişti. Ancak işler pek beklendiği gibi gitmedi. Özellikle S-Class müşterisine hitap edemeyen tasarımı, aracın yaygınlaşmasının önünde ciddi bir engel oluşturdu. Markanın tasarım şefi Gorden Wagener, bu durumu açık yüreklilikle değerlendirdi. “EQS muhtemelen 10 yıl erken çıktı.” diyen Wagener, otomobilin hedef kitlenin alışkanlıklarına göre fazla ilerici olduğunu söyledi.

“BELKİ DE FARKLI PAZARLANMALIYDI”

Wagener, aracın alışılmış uzun kaputlu ve statü simgesi çizgilerden uzaklaştığını, bunun da bazı müşteriler için radikal bir kopuş anlamına geldiğini belirtti. “Belki de EQS’i bir S-Class gibi değil, daha çok fütüristik bir CLS ya da S-Class Coupé olarak konumlandırmalıydık.” sözleriyle pazarlama stratejisinin de gözden geçirilmesi gerektiğini ima etti.



2025 EQS: DAHA GELENEKSEL DOKUNUŞLAR

Eleştirilerden ders çıkarılmış gibi görünen 2025 model EQS, tasarımda daha klasik Mercedes çizgilerine yaklaşmış. Yeni modelde özellikle ön ızgara dikkat çekiyor. Artık daha geleneksel bir görünüm sunan bu parça, S-Class ile olan bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Mercedes’in simgesi haline gelen yıldız logosu da yeniden vurgulanmış.



TEKNİK YENİLİKLER: DAHA BÜYÜK BATARYA, DAHA UZUN MENZİL

Yeni EQS sadece tasarımda değil, teknik özelliklerde de güncellenmiş. Batarya kapasitesi 108,4 kWh’den 118,0 kWh seviyesine çıkarılmış. Bu sayede tek motorlu EQS 450+ versiyonu 800 kilometreyi aşkın menzil sunarken, dört çeker EQS 450 4Matic ise 710 kilometreden fazla yol yapabiliyor.

Geliştirilmiş rejeneratif fren sistemiyle bataryaya daha fazla enerji geri kazandırılıyor. Isı pompası artık tüm modellerde standart hale getirilmiş. Ayrıca araç, konforlu iç mekanı ve ileri seviye otonom sürüş sistemleriyle dikkat çekiyor.



FİYATLAR VE TÜRKİYE’YE GELİŞ TARİHİ

Yeni EQS, yurt dışında 104 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Donanıma bağlı olarak bu rakam 147 bin dolara kadar çıkabiliyor. Aracın yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

