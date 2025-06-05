Mercedes'te büyük hayal kırıklığı: Yeni G serisi sınıfta kaldı

Mercedes-Benz'in ikonik arazi aracı G-Serisi'nin elektrikli versiyonu G580 EQ Technology, piyasada umulan ilgiyi göremedi. Çin ve ABD gibi kilit pazarlarda satışlar neredeyse yok denecek kadar az.

Mercedes'in büyük umutlarla tanıttığı elektrikli G-Serisi, ilk satış performansıyla hayal kırıklığı oldu. Alman Handelsblatt gazetesinin Dataforce ve Marklines verilerine dayandırdığı habere göre, G580 EQ Technology modeli, 2025 Nisan ayı sonuna kadar dünya genelinde sadece 1.450 adet satılabildi. Aynı dönemde klasik içten yanmalı G-Serisi ise 9.700 adetlik satışa ulaşarak elektrikli versiyonu yediye katladı.

ÇİN VE ABD'DE TERS TEPTİ

Elektrikli araçların en büyük pazarı Çin'de bile G580 sadece 58 adet satılırken, Güney Kore'de 61 adet alıcı buldu. SUV araçların oldukça popüler olduğu ABD'de ise tek bir satış bile gerçekleşmedi. Bu durum, Mercedes'in küresel stratejisini gözden geçirmesine neden olabilir.

NEDEN TUTTURAMADI?

Uzmanlar, başarısızlığın birkaç temel neden üzerinde birleşiyor. İlk sırada, aracın içten yanmalı versiyonun altyapısı üzerine inşa edilmesi var. Yani tamamen elektrikli araçlar için geliştirilen özel bir platform yerine, mevcut şasiye batarya entegre edildi. Bu da iç hacim ve ağırlık gibi önemli avantajların kaybına yol açtı.

G580'in çelik merdiven tipi şasisi 350 kg, bataryayı koruyan zırh plakası ise 58 kg ağırlığında. Henüz batarya eklenmeden araç 400 kg'dan fazla yükle başlıyor. 116 kWsa batarya kapasitesiyle birlikte toplam ağırlık 3,1 tona ulaşıyor. Taşıma kapasitesi ise yalnızca 415 kg. Bu da G580'i hem pratiklik hem performans açısından zora sokuyor.

150 BİN EURO'YA 473 KM MENZİL

Bir diğer eleştiri noktası ise menzil. WLTP standartlarına göre 473 kilometrelik menzil sunan G580, 150.000 euro civarındaki başlangıç fiyatıyla beklentileri karşılamaktan uzak kalıyor. Rakip modeller bu seviyede daha uzun menziller ve hafif platformlarla öne çıkıyor.

KÜÇÜK G-SERİSİ TEHLİKEDE Mİ?

G580'in zayıf başlangıcı, Mercedes'in 2027'de tanıtmayı planladığı "küçük G-Serisi" için de soru işaretlerine yol açtı. Bu modelin sadece elektrikli olarak sunulacağı duyurulmuştu. Ancak gelen kulis bilgilerine göre, şirket şimdi içten yanmalı bir versiyonu da eklemeyi tartışıyor. Mercedes içinden bir mühendise göre bu değişim büyük bir maliyet getirmiyor; sadece aracın ön bölümünün yeniden tasarlanması yeterli.

PLATFORM STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Tüm bu gelişmeler ışığında Mercedes'in platform stratejisinde de önemli bir revizyona gideceği belirtiliyor. Artık sabit yapılar yerine, farklı segmentlere uyarlanabilir esnek modüller ön planda olacak. Küçük G-Serisi'nde de bu strateji kendini gösterecek. Modelin altyapısında, daha önce CLA'da kullanılan MMA platformu temel alınacak.

Bunun yanında, orta ve büyük sınıflara hitap eden MB.EA platformundan da bazı teknolojiler aktarılacak.