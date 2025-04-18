MG'nin gözü Türkiye'de: Yeni fabrika için güçlü aday!

Çinli otomobil devi MG, Avrupa’daki yeni üretim üssü için Türkiye’yi değerlendiriyor. BYD ve Chery’nin ardından Türkiye’ye bir yatırım daha gelebilir.

Çin merkezli otomobil üreticisi MG, Avrupa pazarına yönelik stratejik üretim planlarında sona yaklaştı. Şirketin Avrupa'da kurmayı planladığı iki yeni fabrikanın ilki için bu yaz kararını açıklaması bekleniyor. Türkiye, MG'nin radarındaki en güçlü adaylardan biri.

YÜKSEK VERGİLERE KARŞI ÜRETİM ATAĞI

MG'nin çatı şirketi SAIC, Çin'den Avrupa'ya yapılan elektrikli araç ihracatına uygulanan ağır vergiler nedeniyle yerel üretime yönelmek istiyor. Şu anda MG marka araçlara %10 temel gümrük vergisinin yanı sıra %35,3 oranında ek tarife uygulanıyor. Bu yükün beş yıl boyunca devam etmesi beklenirken, şirket çözümü Avrupa'da üretim yapmakta arıyor.

Bu kapsamda MG, mevcut bir fabrikayı satın almak yerine sıfırdan bir tesis kuracak. İlk etapta yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olması planlanan fabrikanın inşaat süreci, yatırım kararı çıkması halinde 12 ila 16 ay sürecek.

TÜRKİYE NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Türkiye, MG için sadece coğrafi olarak değil, ticari olarak da avantajlı bir konumda. Avrupa Birliği ile mevcut Gümrük Birliği anlaşması sayesinde Türk üretimi araçlar Avrupa pazarına daha düşük maliyetle girebiliyor. Ayrıca son dönemde gelen Çinli otomotiv yatırımları Türkiye'yi sektörde cazip bir merkez haline getirmiş durumda.

Manisa'da BYD'nin yatırım kararı ve Chery'nin Samsun'daki planları, MG'nin de Türkiye'yi seçme ihtimalini artırıyor. Şirketin değerlendirdiği diğer ülkeler arasında Almanya, Macaristan, Slovakya ve Slovenya bulunuyor. Ancak Türkiye, bu yarışta giderek öne çıkıyor.